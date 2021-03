Pangilinan inirekomenda ang pagdedeklara ng state of emergency dahil sa African swine fever

MAYNILA - Hinimok ni Senador Francis Pangilinan ang kaniyang mga kapwa senador na magpasa ng resolusyon na magrerekomenda sa Department of Agriculture na ipadeklara sa Pangulo ang national state of emergency dahil sa African swine fever (ASF).

Ayon kay Pangilinan, ang deklarasyon ng state of emergency dahil sa ASF ay malaki ang maitutulong lalo na sa mga hog raiser.

Sa deklarasyon ng state of emergency, magkakaroon anya ng pagkilala na matindi at malala ang problema sa ASF.

Kasabay din nito, ay makakapaglaan ng pondo at resources sa mga solusyon sa pagkontrol sa ASF.

“Unang-una, magkakaroon ng pagkilala na matindi at malala ang problema. At kaakibat nito, malalagyan ng pondo at resources ang mga solusyon sa pagsugpo ng sakit," ani Pangilinan.

Magagamit din aniya ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund (NDRRM Fund) at Quick Response Fund.

Magagamit din ng DA, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno ang kanilang pondo kabilang ang Quick Response Fund at calamity funds.

Maitatakda rin ang indemnity fund para sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga backyard hog raisers na namatayan ng mga alagang baboy dahil sa ASF.

Ayon kay Pangilinan, kailangan na ng ganitong hakbang dahil batay sa report ng department of agriculture at ng samahan ng hog farmers, nakaapekto na ito sa 12 rehiyon, 40 lalawigan, at 458 munisipalidad.

Nasa P56 billion na umano ang nawalang kita mula sa wine industry na dati ay itinuturing na P248-billion industry.

Dahil sa kakulangan ng suplay ng baboy bunsod ng ASF, tumaas sa P450 ang kada kilo nung Enero kaya naman nagtakda na ng price ceiling.

Ayon naman kay Majority Leader Juan Miguel Zubiri, maghahain din sila ng hiwalay na resolusyon para himukin ang Pangulo na huwag babaan ang taripa sa pork imports para lalong hindi malugi ang mga local hog raisers.