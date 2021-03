Pagpapatupad sa health protocols sa mga PUV, lalong hihigpitan sa pagtaas ng COVID-19 cases

MAYNILA - Nagpaalala ang Inter-Agency Council for Traffic (i-ACT) sa mga nagmamaneho at sumasakay sa mga pampublikong sasakyan na lalo silang maghihigpit sa pagpapasunod sa health protocols sa pag-commute lalo’t dumarami ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila.

Miyerkoles ng mag-inspeksyon ang mga tauhan ng i-ACT, Philippine National Police Highway Patrol Group, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa bungad ng Roxas Boulevard mula CAVITEX sa Parañaque City para manita ng mga kolorum na sasakyan at mga hindi nakasuot ng face mask o face shield.

A number of jeepneys whose passengers were caught not wearing face masks/shields were issued tickets by i-ACT, HPG & LTFRB during their inspection at Roxas Boulevard near Cavitex in Parañaque pic.twitter.com/cv3vHzbtKi — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 10, 2021

Ayon kay i-ACT special operations team leader Col. Rosendo Borja, hanggang ngayon may nahuhuli pa rin silang mga pasahero na hindi nakasuot ng face shield.

Mahigit 40 ang mga tiniketang PUV para sa paglabag sa health protocols sa inspeksyon.

"Dapat higpitan natin ngayon yong implementation ng health protocols dahil ito nga tumataas ang apektado ng COVID-19,” aniya.

Nagpatong pa ang violation ng isang tsuper dahil matapos mahulihan nang walang face shield ang mga pasahero ay nadiskubre pang peke ang hawak na lisensya.

Dahil dito binaklas ang kanyang plaka para hindi siya makapamasada.

Sabi ni Borja, kahit umaapela ang mga tsuper para hindi mamultahan, kailangan ipatupad ang batas.

"Hindi po kasi rason sa ngayon ang dinadahilan nila na para kumita sila. Kapalit ng kalusugan natin, magsakripisyo na muna tayo. Kasi lahat tayo nagsasakripisyo hindi lang sila. "

Tiniketan din ang ilang jeep na nalamang bumibiyahe lagpas sa kanilang ruta. Nagbabaan tuloy at naghanap ng ibang masasakyan ang mga apektadong pasahero.

Nasita rin ang ilang van at shuttle ng mga pribadong kompanya dahil hindi kompleto ang papeles.

Ang isang pribadong shuttle van, hinabol pa ng mga enforcer at nadiskubreng nagsakay ng 15 pasahero imbes na kalahati lang.

Ilang linggo nang inaaraw-araw ng i-ACT ang random inspection nito sa iba-ibang lugar sa Metro Manila at kalapit na probinsya laban sa kolorum at mga lumalabag sa health protocol at batas trapiko.

