Pagbalik ng curfew, liquor ban, ilang tugon laban sa pagtaas ng kaso ng COVID-19— OCTA

MAYNILA - Malaki ang posibilidad na mas lumala pa ang sitwasyon sa Metro Manila kumpara sa nangyari noong Agosto ng nakaraang taon kung saan naging mabilis ang pagkalat ng COVID-19 kung hindi maaagapan ang nangyayaring pagdami ng mga kaso, ayon sa isang eksperto.

“It can be very bad, ibig sabihin pwedeng higitan pa natin yung nakita natin last August in terms of number of cases. Totoo na mas marami tayong beds na available ngayon pero hindi naman 'yan unlimited 'yung supply ng beds. So kung pataas nang pataas 'yung bilang ng kaso, at some point mapupuno din hospital beds natin,” pahayag ni Dr. Guido David ng OCTA Research Group.

Watch more in iWantTFC

Agosto 3 ng nakaraang taon nang makapagtala ang bansa ng 5,032 bagong kaso ng COVID-19. Sa naunang forecast ng OCTA Research group, posibleng umabot sa 5,000 hanggang 6,000 ang bagong kasong maitatala kada araw bago magtapos ang buwan ng Marso.

“Ngayon pa lang, before tayo umabot sa critical situation, kailangan unahan na natin, start na nating pababain 'yung trend nung cases para 'di na tayo umabot sa ganung kalagayan na in crisis tayo,” sabi ni David sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Ayon kay David, kung magpapatuloy ang pagtaas ng kaso ay posibleng lagpasan pa nito ang projection ng kanilang grupo.

“Sa Metro Manila, nasa 1,200 'yung average over the past week, posibleng tumaas pa 'yan. Mataas pa rin siya. Compared to one month ago, ang itinaas niya 250 percent. Nag-triple siya from 370 cases per day. Alarming na talaga, hindi na ito biro-biro kailangan talagang seryosong pagtulungan ito para mapababa 'yung bilang ng kaso,” saad ni David.

Ilan sa suhestiyon ni David ay ang patuloy na pagpapaalala sa publiko tungkol sa minimum health protocols. Pwede rin aniyang ibalik ng lokal na pamahalaan ang curfew at liquor ban at age restrictions.

Isa pang maaaring gawin para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 ay ang pag-iwas muna sa mga leisure activities, get together at family gatherings.

“Pwedeng mas mahigpit na GCQ, ‘di naman natin kailangang bumalik sa MECQ, hangga’t maaari iiwasan natin 'yun. Pwede nating bawasan 'yung capacity ng mga establishments—suggestions lang yan ‘di naman natin sinasabing kailangan nating gawin pero 'yan 'yung ibang mga posibleng gawin natin,” paliwanag niya.