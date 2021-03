Pagbabakuna sa health workers, seniors layong matapos ng gobyerno sa gitna ng 2021: Dizon

Health worker na babakunahan ng AstraZeneca COVID-19 vaccine sa Ospital ng Maynila, Marso 9, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Layon ng gobyernong matapos bakunahan laban sa COVID-19 ang mga health worker at senior citizen sa kalagitnaan ng 2021, sabi ngayong Miyerkoles ng isang opisyal na namumuno sa COVID-19 response ng gobyerno.

Ayon kay Vince Dizon, deputy chief implementer ng National Task Force Against COVID-19, inaasahang darating sa bansa sa Abril ang 117,000 doses ng COVID-19 vaccine ng American pharmaceutical company na Pfizer.

"Malaking bagay rin po ito, lalong-lalo na para sa ating health care workers na priority nating matapos hanggang buwan ng Abril at Mayo," ani Dizon.

"Ang objective po natin ay by mid-year ay natapos na po natin ang ating mga health care workers, pati na rin ang ating mga senior citizens," dagdag niya.

Noong Linggo, umabot na ng higit 35,000 ang health workers na nabakunahan ng COVID-19 vaccines, malayo sa higit 1.7 milyon kabuang bilang ng health workers sa bansa.

Ayon kay Dizon, umaasa ang gobyerno na pagdating ng bakuna ng Moderna sa kalagitnaan ng taon ay mauumpisahan na rin ang pagbabakuna sa iba pang mga Pilipino.

Upang makamit ang "herd immunity" na makakatutulong upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa, kailangang umabot nang daang-libo ang bilang ng mga taong nababakunahan kada araw, ani Dizon.

"Ang target natin ay 250,000 to 300,000 (kada araw) pero ito ay depende sa supply na makukuha natin. So ngayon nag-uumpisa pa lang tayo pero confident po tayo na pagdating po ng supply," aniya.

Puwede umanong umabot nang 2 o 3 shift ang mga magbabakuna para maabot ang target.

Naipamahagi naman na umano ang lahat ng first dose ng Sinovac vaccines habang halos kalahati naman ng AstraZeneca vaccines ay naipadala na sa mga ospital.

"Sa mga susunod na araw, made-deploy na rin iyong natitirang mga bakuna natin," ani Dizon.

Nasa 1 milyon pa ang inaasahang COVID-19 vaccine doses na darating mula Sinovac ngayong Marso. Bayad ito ng gobyerno at bukod pa sa dagdag na 400,000 doses na donasyon ng Chinese government sa Pilipinas.

Bakuna mula India

Samantala, patuloy naman ang negosasyon ng Pilipinas sa India para sa bakunang Covaxin ng Bharat Biotech, ayon sa Indian Ambassador to the Philippines Shambhu Kumaran.

Enero nang mag-apply para sa emergency use authorization ang Bharat Biotech sa Pilipinas.

Sa isang text message, sinabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na uusad ang aplikasyon ng kompanya sa oras na opisyal na matanggap nila ang paunang resulta ng phase 3 clinical trials.

Iginiit naman ni Kumaran na mapagkakatiwalaan ang bakuna ng Bharat.

"We were confident because Bharat is a 25-year-old company, it’s been producing millions of doses of vaccines and supplies to 120 countries. We are very confident about the science and the scientists behind it, the outstanding team of virologists," aniya.

Kung agad masisimulan ang negosasyon ay mas maraming doses ng bakuna ang maaaring makuha ng Pilipinas, ayon kay Kumaran.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News

