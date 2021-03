Occupancy rate sa private hospitals, kontrolado pa: grupo

"Vaccination drill" sa The Medical City sa Pasig City noong Pebrero 18, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Tumaas nang 40 hanggang 50 porsyento ang occupancy rate sa mga pribadong ospital sa buong bansa, ayon sa isang samahan ng private hospitals sa Pilipinas.

Pero sa gitna ng tumaas na COVID-19 admission, sinabi sa TeleRadyo ni Private Hospitals Association of the Philippines (PHAP) president Dr. Jose Rene de Grano nitong Martes na kontrolado pa ang occupancy rate sa mga ospital, maliban sa ilang lugar sa Metro Manila.

Ito ang mga lugar na nasa high-risk level o yung may 70 porsyentong pagtaas sa occupancy rate, tulad ng Pasay, Malabon at Makati.

Hindi rin aniya ganun karami ang nao-ospital sa ibang rehiyon maliban, halimbawa, sa Cebu sa Central Visayas.

"Hindi pa naman tayo nasa critical level right now. Tumaas po talaga nang at least 15 percent 'yung mga admissions ng COVID-19 cases. Pero 'yung mga grabe, hindi naman po nag-o-occupy ng mga ICU."

Tiniyak naman ni De Grano na handa ang mga pribadong ospital sakaling magkaroon ng panibagong surge sa kaso ng COVID-19.



Ipinaalala rin ni De Grano na kahit mayroon ng bakuna, kailangan pa ring mahigpit na sundin ang minimum health protocols.

"Kami po talaga ay nakahanda, pero siyempre... kahit sabihin nating 20 ang available supposedly na beds, pero kung ang mga nurses namin ay pwede lang sa 10 beds, ang kakayanin lang po ng private hospital siyempre ay 10 beds din lang po," paliwanag ni De Grano.

Ngayong Miyerkoles, sumipa na sa 603,308 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas.

KAUGNAY NA VIDEO

