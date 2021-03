Mga papasok ng Sta. Rosa, Laguna hihingan pa rin ng health declaration form

MAYNILA - Nagpasya ang lokal na pamahalaan ng Sta. Rosa, Laguna na humingi pa rin ng health declaration form sa mga papasok sa siyudad sa harap ng pagdami ng kaso ng COVID-19 at pagpapatupad ng national government ng uniform travel protocols.

Ayon kay Sta. Rosa Mayor Arlene Arcillas, hihingi pa rin ng health declaration form para sa mga gustong pumasok sa bayan para matiyak na wala silang sakit.

Inaabisuhan din ng municipal hall ang mga barangay na maghigpit at bantayan ang mga tatanggaping turista at iba pang biyahero para makontrol ang pagkalat ng COVID-19.

“’Yung mag-stay, ‘yung acceptance sa city, we will still implement it. Hindi natin tatanggalin ‘yon,” ani Arcillas.

“Iche-check natin ‘yung health declaration form, pero chine-check din natin kapag may symptoms kapag nasa isang lugar na [marami ang COVID-19 cases]” ani Arcillas.

Noong Enero 2021, nakapagtala ng 30 kaso ng COVID-19 sa bayan, pero pumalo ito sa higit 60 nitong nagdaang linggo.

Malapit lamang sa Metro Manila ang Sta. Rosa at marami ang bumibiyahe sa pagitan nito at mga siyudad sa National Capital Region.

Samantala, bumili naman ang Sta. Rosa ng 300,000 doses ng AstraZeneca at 100,000 doses ng Moderna COVID-19 vaccine na inaasahang darating sa second half pa ng taon.

Sinabi ni Arcillas, sasagutin ng LGU ang mga hindi mako-cover sa priority list sa vaccination program ng national government, tulad ng mga economic frontliner.

Mataas naman aniya ang kumpiyansa ng mga residente sa Sta. Rosa, at lahat ng health care worker ay nagpahayag ng interes magpabakuna.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News