Mga natiketang motorista dahil sa paglabag sa health protocols ngayong 2021, nasa 500 na

Tinitiketan ng i-ACT ang mga jeepney na bumabaybay ng Ramon Magsaysay Boulevard sa Sta. Mesa sa Maynila matapos mahuli ang ilang pasahero na walang face shields noong Pebrero 18, 2021. Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Pumalo na sa mahigit 500 motorista ang natitiketan ngayong taon dahil sa paglabag sa mga health protocols sa Kamaynilaan, ayon sa Inter-Agency Council on Traffic (i-ACT).

Sa kanilang datos, nasa 517 na ang bilang ng mga natiketan sa paglabag sa health and safety protocol.

Mas mataas ito sa 189 na naitala noong Hulyo hanggang Disyembre 2020.

Aminado ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na mahirap hulihin o sitahin ang lahat ng lumalabag.

"Kahit ipagdiinan natin ang enforcement side para talagang matugunan yung public health protocol, sa laki ng lugar at sa dami ng imo-monitor, yung kakayahan natin will only be to a certain extent," ani LTFRB chairman Martin Delgra.

Nakiusap naman ang MRT-3 management sa mga pasahero na sundin ang ipinapatupad na health and safety protocol.

Ayon sa kanilang pamunuan, may mga pagkakataong may nasisitang pasahero dahil ginagawang headband ang face shield, hindi tama ang pagsuot ng mask, o kaya lumalabag sa physical distancing.

Nauna nang binalaan ng pamahalaan ang mga may-ari o operator ng mga pampublikong sasakyan na pagmumultahin ang mga ito kung mahuling lumalabag sa health and safety protocol lalo na't unti-unti nang nagbubukas ang ekonomiya.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News