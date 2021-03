Mga karatig-lugar ng NCR may pagtaas na rin sa bilang ng COVID-19 cases

COVID-19 testing site sa Antipolo City. Nakapagtala ang siyudad, at iba pang karatig-lugar ng Kamaynilaan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. ABS-CBN News

MAYNILA - Nakapagtala na rin ng pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 ang ilang lalawigan at siyudad na malapit sa Kamaynilaan.

Umakyat sa 120 hanggang 140 ang active cases sa Antipolo City nitong Marso.

Ayon sa lokal na pamahalaan, ilan sa mga kaso ay pami-pamilya o mga nakatira lang sa iisang bahay at nagkakahawahan.

Madalas umanong mga miyembro ng pamilya na nagtatrabaho o laging lumalabas ang unang nakakakuha ng COVID-19.

"There’s a slight increase, but not as much as the numbers we’re seeing in Metro Manila. Hindi naman kami nagre-relax. Kung saan papunta ang Metro Manila, doon din papunta ang Calabarzon. That’s why we’re trying our best na tuloy-tuloy lang mga nasimulan last year," ani Antipolo Public Information Officer Jun Ynares.

"Ang nakikita nating biglang spike, they all come from one family or under one roof. Isa lang magkasakit, tatlo, apat na kaagad. Pero that’s nothing new. Last year, ganoon din naman," dagdag niya.

Dahil dito, pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Antipolo ang kanilang testing at contact tracing.

"Kung kaya namin i-test ang mga kamag-anak na hindi considered close contact at walang sintomas, minamarapat pa rin naming i-test sila hanggang kaya ng resources ng government," ani Ynares.

Cashless na rin ang bayad sa mga tricycle driver, at kailangan lamang mag-scan ng QR code sa tricycle para magbayad.

Pabor naman dito ang tricycle driver na si Rhoderick Zafra.

"'Yung cashless transactions, okay sa amin kasi less na mahawakan ang pera. Kasi, baka sa pera rin manggaling ang virus. 'Pag cashless, walang contact talaga sa pasahero. Maaalagaan pa namin ang health namin," ani Zafra.

Sa Tagaytay City, hinigpitan pa ng lokal na pamahalaan ang mga panuntunan sa mga pagtitipon sa lungsod dahil sa mga pagtaas ng kaso.

Pumasok ang 2021 na walang kaso ng COVID-19 sa Tagaytay City, pero bigla umanong tumaas ang bilang ngayon lang Marso.

"Alarming. Very alarming. Ang nakikita po namin, most probably, because of the movement of people. Also, people naging relaxed. Sobrang daming tao dito sa Tagaytay, maraming tourists. During weekends, traffic kami," ani Tagaytay City Health Officer Liza Capupus.

Dapat limitado lang sa pangunahing miyembro ng pamilya ang lumalahok sa mga pagdiriwang, gaya ng sa kasal, kaarawan, at binyag.

Kailangan pa ring nakasuot ng face mask, face shield, at may physical distancing sa pagtitipon.

Bawal din ang pagdiriwang ng mga pista at ang pagvi-videoke.

"Kasi ‘yung ibang tao, mapapansin ninyo na akala nila talaga, porke’t may vaccine nang available eh akala nila, okay na," ani Tagaytay Mayor Agnes Delgado-Tolentino.

Pananatilihin din ng Sta. Rosa, Laguna local government ang kanilang border control sa harap ng pagtaas ng kaso.

"Ichec-check natin ‘yung health declaration form. Pero, chine-check din natin kapag may symptoms kapag nasa isang lugar na," ani Sta. Rosa Mayor Arlene Arcillas.

Nasa 600 naman ang active cases sa lalawigan ng Bulacan.

Para kay Bulacan governor Daniel Fernando, tila nagpapakampante na ang mga tao dahil dumating na ang bakuna, at dahil sa pandemic fatigue.

Factor din umano ang lapit ng Bulacan sa Kamaynilaan.

Sa ngayon, hinihigpitan na nila ang health protocol sa mga kainan at pagtitipon.

— May mga ulat nina Bianca Dava, Michael Delizo, at Angel Movido, ABS-CBN News