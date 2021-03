Lung Center at Tala Hospital, sinimulan na ang pagbabakuna gamit ang AstraZeneca COVID-19 vaccine

MAYNILA - Okupado ang lahat ng upuan at may mga nakatayo pa sa waiting area sa unang araw ng rollout ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital o Tala Hospital sa Caloocan City.

Iyan ay kahit higit isang linggo nang nagsimula ang COVID vaccination dito gamit ang bakuna ng Sinovac.

“First time po ito,” ani DJNRMH Medical Center Chief II Dr. Alfonso Famaran.

“‘Yung employees dito na nabakunahan ng Sinovac na nag-volunteer is 647 over 1, 911 (total personnel). This is around 33 percent. The rest heto na nga, for Astrazeneca,” aniya.

Nasa unahan ng pila ang mga health worker na edad 60 pataas, tulad ng hospital laundry worker na si Clarita Tactac.

“‘Yung Sinovac, sabi nila hindi pwede raw ang senior. Syempre na-e-expose din po kami sa mga kumot na marurumi. Kaya kailangan po magpabakuna,” ani Tactac.

Pagkatapos ng senior health workers, first-come first-served na ang iba pang personnel ng ospital. Kasama sa mga pumila ang pediatrician at COVID-19 survivor na si Dr. Rogelio Bueno Jr.

“May surge na po kasi ng cases, kailangan protected din po kami. Wala namang side effects,” aniya.

Pang 500 personnel ang natanggap na AstraZeneca vaccine doses ng Tala hospital. May higit 1,000 doses pa ito ng Sinovac COVID vaccine na natitira, pero hindi naman umano ito masasayang.

“Ibibigay po ‘yun sa mga quick substitution list ng Department of Health,” ani Famaran.

Nagsimula na rin magbakuna ng AstraZeneca ngayong araw ang Lung Center of the Philippines. Nasa 500 doses din ang natanggap nito.

“We follow the prioritization as recommended by the DOH, NITAG. ‘Yung directly exposed to COVID cases, among those group, ‘yung mga senior citizens at may co-morbids,” ani Dr. Norberto Francisco, tagapagsalita ng LCP.

Sa higit 1.1 million doses ng COVID vaccines sa bansa na gawa ng Sinovac at AstraZeneca, nasa 60 percent o higit kalahati ang naipamahagi na sa mga ospital, ayon kay National Task Force against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon.

Inaasahan aniya na darating na sa Pilipinas susunod na buwan ang 117,000 doses ng Pfizer COVID-19 vaccines mula sa COVAX Facility ng World Health Organization. Kalagitnaan ng Pebrero ito unang inasahang maide-deliver, pero naantala dahil sa isyu sa indemnification agreement.

Nasa India ngayon si vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. para isara ang negosasyon at pirmahan ang supply agreement para sa 30 million doses ng Novavax COVID vaccine.

“Hopefully this will be done today, and hopefully also he will bring home very good news of an early delivery of Novavax vaccines in 2nd quarter,” ani Dizon.

Pero ayon sa Philippine Food and Drug Administration, wala pang application for emergency use authorization o EUA ang Novavax hanggang ngayon, na kailangan bago madala ang mga bakuna nila sa Pilipinas. Ganoon din ang Moderna, Johnson and Johnson at Sinopharm.

Inaantay ng FDA ang resulta ng manufacturing practice inspection sa Gamaleya Research Institute sa Russia, na gumagawa ng Sputnik V, bago madesisyunan ang EUA application nito.

“Nag-schedule na tayo ng team of inspectors na pupunta sa Russia to inspect the manufacturing plant. If that goes well, scheduled ‘yan for the third week of March. ‘Pag naman maganda naman ang report nila sa inspection, then hopefully matatapos na rin ‘yung kanilang application,” ani FDA director general Eric Domingo.

Samantala, ang Bharat Biotech, nagsumite na sa FDA ngayong araw ng resulta ng interim phase 3 clinical trials, na kailangan sa pagdedesisyon ng ahensya kung mabibigyan ito ng EUA sa Pilipinas.

