Ilang pamilya sa Batangas nagkusang lumikas dahil sa banta ng Bulkang Taal

Tinatayang nasa 100 pamilya mula Lemery, Batangas ang nagkusang lumikas dahil sa takot sa banta ng Bulkang Taal.

Ayon sa mga taga-Lemery, natatandaan pa nila ang hirap na kanilang naranasan nang biglang mag-alboroto ang Bulkang Taal noong nakaraang taon.

Kaya matapos isailalim ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang bulkan sa alert level 2 nitong Martes, marami sa mga residente ang nagkusa nang lumikas at nakituloy sa mga kamag-anak kahit wala pang utos ng mga awtoridad.

"Baka magsabay-sabay ang labas. Baka mag-stampede na naman... Noong nakaraan, nagbangga-banggaan na, hanggang inumaga na kami. Inabot na kami ng ashfall bago nakaalis," kuwento ni Elizabeth de Villa.

"Ayaw na naming maulit ang dati na kami ay na-trap dito. 'Yon pong rescue vehicles ay hindi agad makapasok," sabi naman ni Joel de Castro.

Bumabalik ang ilan sa mga residente sa umaga para magpakain ng mga alagang hayop.

Isa sa mga magiging takbuhan ng mga taga-Lemery ang Cavite.

Pero dahil sa COVID-19 pandemic, mahigpit na magpapatupad ng health protocols para sa mga lilikas.

Itinalaga ng provincial government ng Cavite ang Alfonso at Tagaytay bilang entry points.

May mga sasakyang susundo sa mga lilikas, na kailangang sumailalim sa COVID-19 antigen test.

"Twenty to 30 minutes lang naman po 'yon. Lahat po ng negative ay dadalhin kung saan po 'yong designated. Lahat ng positive, may protocol din kami," sabi ni Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) head Eloisa Rozul.

Ayon kay Tagaytay Mayor Agnes Tolentino, hindi rin basta puwedeng dumiretso sa mga kamag-anak para doon tumuloy.

"We are very careful about that," ani Tolentino. "Siyempre, delikado sa pamilyang titirhan nila kung sakali man na mayroong mag-positive."

Sa Batangas City, kailangan din muna dumaan sa medical assessment ang mga lilikas gaya ng pagkuha ng body temperature.

Hindi rin puwede dumiretso sa mga kamag-anak ang mga lilikas.

Dahil may pandemya, limitado rin lang ang bilang ng kayang tanggaping evacuees ng mga bayan sa Batangas, na natukoy na evacuation area.

Sa nakalipas na magdamag, nakapagtala ang Phivolcs ng 51 volcanic earthquakes, kabilang ang 41 volcanic tremors, na tumagal nang 1 hanggang 4 na minuto.

May mahina rin umanong pagsingaw na may taas na 5 metro sa main crater.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

