Hog raisers pabor sa state of emergency bunsod ng ASF

MAYNILA — Pabor ang mga magbababoy na isailalim ang bansa sa state of emergency dahil sa hindi pa rin makontrol na pagkalat ng African swine fever (ASF).

Sabi nina Nicanor Briones ng Pork Producers Federation of the Philippines at Chester Tan ng National Federation of Hog Farmers, sakaling maideklara umano ang state of emergency ay magkakaroon ng pondo para mapigil ang pagkalat ng ASF.

"Pag nangyari yan, kusang magdedeklara ang mga tatamaan ng ASF, at hindi rin matatakot yung ating mga magbababoy, hindi rin kusang aalis, madaming babalik at mag-eexpand. Mabilis kaming magdadagdag at mabilis kaming babalik, buong Pilipinas sabaysabay yan. Ito yung paraan para mabilis na magkaroon ng sapat na supply ng baboy," ani Briones.

Ayon naman kay Department of Agriculture (DA) Assistant Secretary Noel Reyes, inatasan na ni Agriculture Secretary William Dar ang Bureau of Animal Industry na pag-aralan ang rekomendasyon ng Senate Committee on Agriculture and Food.

"As soon as possible, dapat magawa nila yun, pati yung mga datos na kailangan. Yung incidence, di ba? Nasaan na, saan na yung green zones, specific. Kasi saan yung occurrences lahat yun pag-aaralan nila," ani Reyes.

DA BINATIKOS

Binatikos din nina Briones at Tan ang plano ng DA na ibaba ang taripa sa inangkat na karneng baboy dahil posible umano itong mauwi sa food crisis.

"Dahil dalawa ang tatama sa amin, yang ASF na hindi mapigil-pigil at kapag ka bumaha ng imported na baboy, yan ay siguradong mabebenta sa mga palengke," sabi ni Briones.

"Baka naman kami pa ay pwedeng makiusap sa ating Department of Agriculture na i-withdraw nila ang kanilang rekomendasyon," pakiusap naman ni Tan.

Giit ni Briones, kapag natuloy ito ay talagang maraming susukong magbababoy kaya posibleng magkulang ang suplay.

"Kami pag nagkaganun talagang su-surrender na at siguradong napakalaki ang problema sa suplay ng baboy next year," sabi ni Briones.

Sabi pa nina Briones at Tan, alisin na ang price ceiling sa ilang karneng baboy at manok dahil hindi naman umano ito nasusunod ng mga palengke.

"Kaya po nagkakasupply (sa Metro Manila) dahil 'yung price cap ay hindi naman po sinusunod at hindi po pwedeng sundin dahil titigil po ang retailer, ang biyahero. Ang magbababoy po sa iba magbebenta," sabi ni Briones.

Iginiit pa ng 2 grupo na hindi sila nakatatanggap ng transportation subsidy mula sa DA.

Gayunpaman, tuloy-tuloy umano ang pagsuplay ng baboy sa Luzon mula Visayas at Mindanao.

— May ulat ni April Rafales, ABS-CBN News

