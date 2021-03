Bulacan, nakapagtala ng 3 kaso ng bagong variants ng COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nakapagtala ng tatlong kaso ng bagong variants ng COVID-19 ang Bulacan, ayon sa health officer ng lalawigan ngayong Miyerkoles.

Ayon kay Dr. Hjordis Celis, provincial health officer ng Bulacan, na-detect ang UK at South African variants sa tatlong umuwing overseas Filipino workers mula sa Middle East.

“Nung umuwi sila sa Bulacan, nakapag-two weeks quarantine sila sa Bureau of Quarantine. So, na-swab na sila doon, na-contact trace na, na-endorse nang maigi sa LGU, na-contact trace na kanilang mga kasamahan sa bahay at nasa-swab na ang mga ito,” pahayag ni Celis.

Sa tatlong OFW, isa ang may South African variant at dalawa ang na-detect na may UK variant. Isa rin ang nagpakita ng mild symptoms habang asymptomatic ang dalawa.

"OK naman kalagayan nila," sabi ni Celis.

Negatibo rin sa virus ang kanilang close contact, pero may tatlong resulta pa silang hinihintay.

"Ang hinihintay din ay repeat swab nung mga mismong positive po," sabi ni Celis.

Naghihigpit ang Bulacan sa pagpapatupad ng health protocols para mapigilan ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Sabi ni Celis, nakararamdam na ng pagkapagod ang mga tao at sabik nang makalabas ng kanilang mga bahay.

“Nakakalimot na silang mag-mask, itinataas na ang mga face shield, na-eenganyo nang pumunta sa mga restaurant kasi nagbukasan na mga restaurants natin. Nakaka-contribute ito sa pgadami ng mga kaso natin, yung pagre-relax ng ating mga tao,” sabi niya.

Bagaman hindi pa punuan ang mga ospital, dapat aniyang maghigpit nang hindi ma-overwhelm ang health system ng Bulacan.



“Wala pa tayo sa critical level. Kaya pinapahigpitan ang pagpapatrolya ng ating kapulisan at binigyan ng instruction sa mga barangay na maghigpit, lagyan ulit ng checkpoint para paalalahanan ang mga tao, para hindi tayo dumating sa punto na ma-overwhelm yung ating healthcare system,” sabi ni Celis.

Tulad sa ibang lugar, nagpapatupad din ng localized lockdown sa mga bayan at lungsod, habang ang iba ay sa quarantine facility na dinadala ang mga nagpopositibong mga residente para mas madaling ma-monitor at makontrol ang pagkalat ng COVID-19.

Samantala, tuloy-tuloy ang pagbabakuna ng Bulacan gamit ang Sinovac vaccine sa mga healthcare workers nito. Sa ngayon, may 430 na silang mga health worker na nabakunahan.

“Third day na namin sa pagpa-vaccinate ng ating mga health workers sa ating COVID facilities at district hospitals. So far, maganda naman ang reception ng mga tao, at tingin namin talagang madadagdagan po ito,” sabi niya.

Marami pa aniya ang nagpapaabot ng kanilang intensiyon na mabakunahan dahil naiintindihan nila ang kahalagahan na magkaroon ng proteksyon para sa sarili at komunidad laban sa COVID-19.

Ayon sa pinakahuling ulat ng Central Luzon Center for Health Development nitong Martes, mayroon ng 12,260 kabuuang bilang ng COVID-19 cases ang Bulacan.

