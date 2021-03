2 barangay at ilang hotel sa Maynila, isasailalim sa lockdown

MAYNILA - Bawal ulit lumabas ang mga residente ng dalawang barangay sa Maynila na idineklarang critical zones dahil sa mga kaso nito ng COVID-19.

Ito ang Barangay 352 sa Sta. Cruz na may 12 active cases, at Barangay 725 sa Malate na may 14 na active cases.

Isasailalim sa enhanced community quarantine (ECQ) ang mga nasabing barangay mula hatinggabi ng Huwebes, Marso 11 hanggang Linggo, Marso 14.

Bukod sa dalawang barangay, kasama sa lockdown ang dalawang hotel sa Barangay 699 na nakapagtala ng 17 active cases.

Sa executive order ni Manila Mayor Isko Moreno, bawal lumabas ng bahay ang mga residente maliban sa health workers, military personnel, service, utility and essential workers, essential workers.

Kaya ang ilang residente, mamalengke at maglalaba na bilang paghahanda sa apat na araw na lockdown.

Ilang establisimiyento naman na sapul ng lockdown, lalo na sa commercial area ng Barangay 725, ang nababahala dahil hindi pa umano sila nakababawi pero pwersado na naman silang magsara ng negosyo.

May mga nagmungkahi rin na tanging mga apektadong pamilya na lang ang i-quarantine kaysa maabala ang buong barangay.

Sa apat na araw na lockdown, sasamantalahin ng Manila Health Department ang pagkakataon para magsagawa ng contact tracing para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Sa huling tala ng MHD, may 988 active cases pang binabantayan sa lungsod.

Mas naghigpit naman ang Manila Police District sa pagpapatupad ng curfew at pagsita sa mga hindi nagsusuot ng face mask.