VP Duterte nanawagang agad maresolba ang kaso ng pagpatay sa LGU officials

Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga awtoridad na resolbahin sa lalong madaling panahon ang serye ng pagpatay sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at panagutin ang mga may sala sa krimen.

Sabi ni Duterte, hindi sapat ang mariing pagkondena sa ganitong mga insidente ng karahasan bagkus ay dapat aniyang may managot at makulong.

"It is not enough that we condemn these attacks — time calls for prosecution for the attackers, the killers and the masterminds to be jailed. May I respectfully and humbly join calls for our law enforcement authorities and other concerned government agencies to exhaust their resources and exert their best efforts to ensure that no acts of violence may happen again to elected officials, their families, their supporters and their allies,” apela ni Duterte.

Kabilang sa mga pinakahuling insidente ng pagpatay sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay ang nangyaring pananambang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo.

APELA SA COMELEC

Bilang kalihim ng Department of Education, umapela rin si Duterte sa pamunuan ng Commission on Elections (Comelec) na kung maaari ay unahin na ang bayad sa mga gurong nagsisilbi sa bawat halalan sa bansa.

“Baka naman maaaring mauna 'yung bayad sa mga teachers namin bago ang eleksyon — of course bumibiyahe sila, kumakain sila and may gastusin din sila during the days na they are serving our country as part of the board so baka lang puwedeng i-advance 'yun,” apela ni Duterte.

Inapela rin ni Duterte ang benepisyo ng mga pulis na nagbabantay tuwing halalan.

Ayon naman kay Comelec Chairman George Garcia na kung sila lang ang masusunod ay walang problema sa hiling na ito ng bise presidente pero maaari aniya silang makuwestiyon dito ng Commission on Audit o COA.

“Minsan po sinubukan na po ng komisyon 'yun... 50 percent [ang naunang] binigay tapos 'yung kalahati ‘pag natapos na kaya lang po nagkaroon ng malaking problema. Maraming mga teachers hindi nagtutuloy. So once na nabigay niyo na, magkakaproblema po kami sa COA,” paliwanag ni Garcia.

Hindi naman tinutuldukan ni Garcia at ng Comelec ang hiling ni Duterte pero wala aniya sa kanila ang bola para mangyari ang “advance payment” sa mga guro.

Dagdag pa ni Garcia, sa kasaysayan naman nila sa Comelec sa mga nakalipas na halalalan ay mas mabilis nang naibibigay sa mga guro ang kanilang kabayaran ilang araw matapos ang nangyaring eleksiyon.

VOTER’S EDUCATION SA CURRICULUM NG DEPED

Bukas si Duterte na isama ang voter's education sa curriculum ng mga estudyante sa K-12.

Naniniwala si Duterte na ang kasagraduhan ng halalan ay magsisilbing gabay ng lahat sa paghahanda na masiguro ang isang transparent at tamang pagdaraos ng eleksiyon.

“By instituting civic education in youth and nation-building, we encourage the involvement of an empowered citizenry guided by Filipino values, discernment, and knowledge that are crucial in cultivating a culture of participative democracy,” sabi ni Duterte.

Para naman sa Comelec, bukas umano sila sa mga inilatag na ideya ni Duterte na maituro sa mga bata ang voter’s education.