Mga Pinoy nagpabilib sa pamosong Carnaval de Nice at masquerade party sa Belgium

NICE - Sa unang pagkakataon, lumahok at nagpabilib ang mga Pinoy sa Carnaval de Nice sa South of France at nagpabonggahan naman ng costume ang mga Pinoy sa isang masquerade party sa Belgium.

NICE, FRANCE

Sa loob ng 150 taong kasaysayan ng Carnaval de Nice, opisyal nang napabilang sa kauna-unahang pagkakataon ang Filipino Community na nagsilbing delegasyon ng Pilipinas sa isa sa pinakamalaking carnaval parade sa France.

Photo by Danny Cabellon

Umindak ang Tambuli Dance Troupe sa pamosong Cariñosa. Suot nila ang tradisyunal na baro’t saya at barong tagalog. Naimbitahan din ngayong taon sa unang pagkakataon sa parada ang bansang China at Indonesia.

Photo by Danny Cabellon

Tema ngayong pagdiriwang ang Roi Des Tresors Du Monde, 150 ans de majeste o King of the World’s Treasures, 150 years of His Majesty. Dahil sa pagkakaisa ng FilCom sa Nice, naipakita ang mayamang kultura ng Pilipinas.

Photo by Danny Cabellon

“Heto po ang Tambuli Dance Troupe, Pagkakaisa Association at Knights of Rizal na kumakatawan sa buong Filipino Community para sa Nice carnaval 2023,” saad ni Cyril Balistoy, Chairman and Founder ng Philippine Tambuli Dance Troupe.

BRUSSELS, BELGIUM

Puno rin ng kasiyahan at sayawan ang masquerade party sa Brussels, Belgium. Nagningning ang mga dumalo suot ang kanilang pabulosong costumes.

Kasabay rin ito ng pagdiriwang ng carnaval sa buong Europa. Inorganisa ang okasyon ng Guardians Brotherhood Incorporated, Brussels Chapter para makalikom ng pondo para matulungan ang mga miyembro na naapektuhan ng pandemya.

“Sana po ay patuloy ang pagsuporta ng mga kababayan natin sa GBEI para kami rin po ay patuloy rin as usual na makatulong sa ating kapwa,” sabi ni Val Tuplano, Founder, GBEI Europe.

Sa party, humataw sa pagsayaw ang mga dumalo habang kinaaliwan din ang cotillon ng GBEI members.

Nagkaroon din ng pagtatampok ng mga piling folk dance, maging ng search for Mr. and Miss Valentine.

