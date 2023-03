Trigger warning: May banggit ng suicide sa balitang ito.

Patay ang apat na magkakapatid sa Cavite ngayong Huwebes matapos umano silang pagsasaksakin ng live-in partner ng kanilang nanay na overseas Filipino worker (OFW).

Natagpuan ang magkakapatid sa loob ng isang kuwarto sa kanilang tahanan sa Barangay Cabuco, Trece Martires City.

Kinilala ang suspek na si Felimon, 38 anyos at isang tricycle driver.

Natagpuan siyang katabi ng mga bata at sinaksak din umano ang sarili sa katawan.

Isinugod pa ang suspek sa pinakamalapit na ospital pero namatay rin habang ginagamot.

Hinala ng pulisya, selos ang ugat ng krimen.



Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya.

— Ulat ni Gracie Rutao

Editor's note:

Isang grupo sa Pilipinas ang nag-aalok ng tulong sa mga indibidwal na may suicidal tendencies.

Layon ng crisis hotlines ng Natasha Goulbourn Foundation na iparamdam sa mga naturang indibidwal na may mga handang makinig sa kanila. Narito ang hotline numbers ng grupo:

Information and Crisis Intervention Center

(02) 804-HOPE (4673)

0917-558-HOPE (4673) or (632) 211-4550

0917-852-HOPE (4673) or (632) 964-6876

0917-842-HOPE (4673) or (632) 964-4084

In Touch Crisis Lines:

0917-572-HOPE or (632) 211-1305

(02) 893-7606 (24/7)

(02) 893-7603 (Mon-Fri, 9 am-5 pm)

Globe (63917) 800.1123 or (632) 506.7314

Sun (63922) 893.8944 or (632) 346.8776