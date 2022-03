Pinoy, saksi sa humanitarian mission na sumusundo sa mga refugees mula Ukraine

BERLIN - Isa ang Germany sa mga bansang tumatanggap ng libo-libong refugees mula Ukraine matapos ang paglusob ng Russia. Habang tuloy ang protesta sa Berlin kontra giyera, sa Hrebenne,Poland naman, na isa sa mga border exit sa pagitan ng Poland at Ukraine, libo-libo ang dumarating na refugees.

Naroon ang Pinoy na si Jaime Tan Paclibar. Kabilang siya sa humanitarian mission na sumusundo ng mga tumatakas sa giyera sa border, kasama siya ng Zambian officials. Bilang Pinoy, nag-aabang rin siya ng mga kababayang mapapadpad doon.

Ang Pinoy na si Jaime Paclibar (pinakakaliwa) kasama ang Zambian Embassy officials sa kanilang humanitarian mission para matulungan ang mga Zambian na lumilikas mula Ukraine (Kuha ni Jaime Paclibar)

“Pumayag naman (ang mga katrabaho ko) dahil humanitarian naman ang gagawin ko. Kahit ‘di naman nila kalahi o ano syempre pag-nakita ko kapag may Pilipino tutulungan ko rin,” sabi ni Jaime Tan Paclibar, nagtatrabaho sa Zambian Embassy.

Marami ang stranded sa Hrebenne, isang Polish town sa border ng Poland at Ukraine dahil walang bus na masakyan (Kuha ni Jaime Paclibar)

Kwento ni Paclibar, marami ang stranded sa border dahil walang bus na masasakyan, walang pagkain at napakalamig pa.

“Nung makita ko yung mga bata parang maluha-luha sila nung salubungin namin. Kasi kung minsan halos dalawa, tatlong araw silang naglalakad. Ang problema dito sobrang lamig,” saad ni Paclibar.

Sa Berlin, mahigit anim na libong refugees ang dumating. Sa central station kung saan pumupunta ang refugees, marami ang mga tumutulong na organisasyon, paramedics at volunteers.

Nagtayo na rin ng community pantry sa station kung saan may mga pagkain, damit, sapatos, laruan at hygiene kits.

Nagtayo na ng community pantry sa central station kung saan may mga pagkain, damit, sapatos, laruan at hygiene kits para sa refugees na dumarating sa Berlin

“At the moment we are confronted with a situation that thousands of Ukrainian refugees come to Berlin, the capital of Germany as it´s the closest city to the border to Poland, which is the neighboring country to Ukraine,” paliwanag ni Sascha Langenbach, spokesperson ng Berlin State Office for Refugee Affairs.

Mula Berlin, inihahatid ang refugees sa mga kalapit na siyudad tulad ng Brandenburg o Saxony. Pero dahil may banta pa ng COVID-19, may COVID test muna bago mailikas sa ibang lugar.

“We welcomed more than 60 people who are deaf-mute and luckily enough, we do have 2 volunteers who are able to speak sign language in the Ukrainian sign language,” sabi ni Langenbach.

Ayon sa DFA, May 109 Pinoy na ang nakalikas mula Ukraine. Mula sa bilang na ito, 19 na Pinoy na ang nakauwi ng Pilipinas, ang iba lumikas sa iba-ibang bansa. Kabilang ang 31 sa Romania, 19 sa Poland, 16 sa Moldova, 9 sa Austria at 15 Pinoy sa Hungary.

Ayon sa UN, nagresulta na sa higit isang milyong refugee ang giyera at libo-libo ang nasa Germany ngayon at patuloy pa na dumarami ang bilang.

Tulad ng mga Pinoy na tumatakas sa giyera sa Ukraine, pagod, gutom, lamig at hirap ang pinagdaanan nila. Pero hindi tulad ng mga Pinoy, ang mga Ukrainian na kinupkop sa shelters sa iba-ibang bahagi ng Germany, walang kasiguruhan kung may bansa pa silang babalikan.

