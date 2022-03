TIMOR-LESTE – Nagsanib-puwersa ang Embahada ng Pilipinas at Malaysia katuwang ang Filcom sa pamamagitan ng Association of Filipinos in East Timor o AFET para sa bloodletting drive noong March 6, 2022 sa Timor Plaza mula 9:00am to 3:00pm kung saan personal na pinangunahan nina PH Embassy H.E. Abdulmaid K. Muin at Embassy of Malaysia Vice Consul Mohammad Zurairi Mohammed Ali ang kanilang organizing teams sa nasabing humanitarian activity habang si AFET Vice President Mary Jane Bayan ang lead representative. Layon ng proyektong makatulong sa Red Cross at sa nag-iisang hospital sa buong Timor-Leste -- ang Hospital Nacional Guido Valadares o HNGV.

Ilan sa mga lumahok at nag-donate ng dugo sa bloodletting drive noong March 6, 2022 sa Timor Plaza

Ayon sa Embahada, nagsimula ang pagtaas ng dengue cases sa bansa simula pa noong December 2021. At sa panayam ng TFC News kay Vice Consul Atty. Laser Blitz B. Sumagaysay, ibinahagi niya kung gaano kahalaga ang mga proyektong ito para sa kaligtasan at kalusugan ng mga kababayan.

“Isa sa pinakamalaking challenges ng bansa ang kanilang medical and health sector na malaki ang inaasahan sa suporta ng foreign development partners. Sa maliit na paraan ng bloodletting drive ay nais mg Embahada at aming co-organizers na makatulong sa supply ng dugo sa bansa na higit na kailangan ngayong merong surge ng dengue fever…Lalo na po sa surge ng dengue fever cases sa bansa simula Enero 2022. Nasa 5-6x po ang increase sa total cases ngayong taon kumpara sa 2021,” pahayag ni Vice Consul Sumagaysay.

Mga lumahok sa bloodletting drive sa Timor-Leste

Lampas singkwenta katao ang nag-donate ng kanilang dugo na karamihan ay mga Pilipino at Timorese, kabilang na ang mga Indonesian, Chinese, at Americans.

“Ang recipient institution ay ang Hospital Nacional Guido Valadares o HNGV, ang national hospital ng Timor-Leste. Ang HNGV at Red Cross Timor-Leste ang mamamahala sa tamang distribution ng donated na dugo,” ani Vice Consul Sumagaysay.

Mga lumahok sa bloodletting drive para makatulong sa mga pasyente ng dengue sa Hospital Nacional Guido Valadares sa Timor-Leste

Naging matagumpay ang proyekto dahil na rin sa suporta ng Timor Plaza, Ministerio da Saude, at Red Cross Timor-Leste.