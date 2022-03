Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hiniling ng transport group na magkaroon muna ng P1 dagdag sa kasalukuyang minimum fare, habang hinihintay pa ang desisyon ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ukol sa hirit nilang P14-P15 na minimum na pasahe.

"Ibigay na muna ang hirit na pisong provisional fare increase... Kung linggo-linggong tataas ang presyo ng petrolyo at walang aksiyon ang gobyerno, malamang bumalik sa pamamalimos ang mga tsuper," ani 1-Utak President Vigor Mendoza.

Wala pang desisyon ang LTFRB tungkol dito. Ayon sa mga transport group, kung hindi pa makakapaglabas ng desisyon ang LTFRB sa susunod na pagdinig sa March 22, plano nilang iakyat ito sa Korte Suprema.

Ayon sa LTFRB, nananatiling hamon ang paglabas ng desisyon tungkol sa fare hike habang iniisip ang kapakanan ng mga tsuper at ng mga commuter.

“The board is in a delicate situation on how we are going to balance the interest between the one supplying the service and having to keep it viable financially without having to unduly burden the millions of commuters," ani LTFRB Chairman Martin Delgra.

Minamadali naman ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng pondo para sa fuel subsidy kung saan makikinabang ang 377,000 tsuper.

Ayon kay acting Budget Secretary Tina Canda, posibleng sa weekend na mailabas ang subsidiya.

"Nakikiusap kami ng konting pasensiya pero talagang minamadali namin ito medyo hindi lang kami makagalaw dahil may mga batas na kailangang tuparin para ma-release ang pondong ito,” ani Canda.

Makikinabang sa subsidiya ang mga tsuper ng jeep, UV Express, taxi, bus at Transport Network Vehicle Services.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News