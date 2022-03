NBI may lead umano sa pagkawala ng higit 30 sabungero

MAYNILA — Kumpiyansa ang Department of Justice na positibo ang itinatakbo ng imbestigasyon ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa pagkawala ng mahigit 30 sabungero.

Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevarra, may sinusundan nang lead ang NBI sa pagkawala ng mga ito.

Aniya, hindi malayong walang maiiwang bakas sa pagkawala ng 34 na sabungero sa halos magkakaparehong sitwasyon.

Sa pinakahuling pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong Biyernes, sinabi ni Police Maj. Gen. Eliseo Cruz ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na may hawak na silang 6 na testigo sa kaso subalit nagdesisyon itong hindi na muna sila iharap sa hearing.

Sabi ni Cruz, ihaharap na lang nila ang mga ito sa proper forum o sa prosecution office.

Dagdag niya, patuloy rin ang komunikasyon nila sa pamilya ng mga nawawalang sabungero.—Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

