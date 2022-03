Mga Pinoy sa Russia apektado ng economic sanctions dahil sa giyera sa Ukraine

MOSCOW- Apektado ang mga Pinoy na regular na nagpapadala ng pera sa Pilipinas dahil sa sanctions na ipinataw sa financial sector at banking system ng Russia.

Wala mang agarang banta sa seguridad, kinakaharap naman ng mga Pinoy sa Russia ang epekto ng pagbagsak ng halaga ng Russian currency,ang Ruble.

Isang araw pagkatapos ng pag-atake sa Ukraine noong February 24, bagsak agad ng 30% ang Russian Ruble kontra sa US dollar.

Sumunod pa ang sanctions o parusang ipinataw ng iba't ibang bansa sa Russia bilang ganti sa kanilang pag-atake sa Ukraine.

Dahil sa sanctions, apektado ang Russian Central Bank at ilan pang malalaking bangko.

Ang single mother si Norolayn Asani, todo higpit ng sinturon para mapagkasya ang maliit na sweldo para sa pangangailangan ng kanyang limang buwang gulang na anak.

Ititigil rin n’ya muna ang pagpapadala sa Pilipinas dahil halos kalahati ng kanyang sweldo ang mawawalala sa pagbaba ng palitan ng Ruble kontra Dolyar.

“Yun, wala akong magagawa at kailangan ko din itigil ang pagpapadala sa Pilipinas para sa bayarin kong every month doon. ‘Di ko alam kong ano gagawin ko lalo na may anak ako at kailangan ko din siyang asikasuhin. ‘Yung future namin,” sabi ni Norolayn Asani, OFW sa Russia.

Apektado rin ang mga Russian, kaya ilan sa mga employer ay binawasan na ang oras ng kanyang trabaho.

“Instead na 6 hours ‘yung trabaho ko sa kanya, nagbawas siya ng 3 hours so magiging kaunti na lang ‘yung sahod ko. No choice ako, kasi kailangan ko din syang sundin. Kaya naghahanap ulit ako ng trabaho para duntungan ko ‘yung trabaho so wala ako magagawa,” dagdag ni Asani.

Problema rin ngayon ng mga Pilipino kung papaano sila makapagpapadala ng sustento sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Mula noong February 25 itinigil na ang operasyon ng ilang bangko at remittance centers sa Moscow. Kaya hindi alam ni Errol Gamba kung paano niya mapapadalhan ng sustento ang kaanak sa Pilipinas.

“Nahirapan po kami mag-transfer ng pera sa Pilipinas dahil ang banko dito ngayon naka-freeze ‘yung pera namin. Kailangan din ng pera ng pamilya namin sa Pilipinas,” sabi ni Gamba, OFW sa Russia.

Kung magpapatuloy ang krisis pang ekonomiya, nababahala si Gamba na maubos ang kanilang ipon at mapilitang umuwi na lang sa Pilipinas.

“Although may naipon man kaunti pero sa ngayon talaga ramdam namin na talagang nakunan yong iniipon namin,” dagdag ni Gamba.

Pinayuhan ng Philippine Embassy sa Moscow ang mga Pinoy na huwag mag-panic at makipag-ugnayan sa kanilang mga bangko para mabigyan ng tamang impormasyon.

Bukod sa European Union, nagpatupad din ng sanction ang G7 bilang parusa at pagkondena sa patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Russia, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: