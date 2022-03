Mga Pinoy sa Europa, naghahanda na sa pagsisimula ng Overseas Voting

LONDON - Simula April 10, gugulong na ang Ovearseas Voting sa iba-bang panig ng mundo, kung saan boboto ang registered voters ng mga kandidato sa national posts tulad ng presidente, bise-presidente, labindalawang senador at party-list groups.

Aabot sa halos 1.7 million ang Overseas Filipino Voters na rehistrado para sa May 9 elections. Kaya habang papalapit ang pagsisimula ng botohan, kanya-kanya na ang pagpapakita ng suporta ng mga Pinoy sa abroad sa napipisil nilang kandidato.

ENGLAND

Sa Kent, England, naglatag na ng mga aktibidad ang supporters ni presidential aspirant Isko Moreno Domagoso. Si Carmen Hickey ang nag-host ng salo-salo sa bahay niya. Solid Isko siya dahil nakita raw niyang gumanda at umunlad ang Maynila.

“Nakita ko ang sarili ko sa batang ito na galing sa hirap,” sabi ni Carmen Hickey, Isko Global-UK chapter.

Si Jay naman, nag-compose pa ng kanta para sa pambato niya.

“Yorme Isko Moreno is at the prime of his life. I think this is the time that he got the youth, the energy and the vision. Iba naman. We need someone different, with a visionary mindset,” sabi ni Jay Montelibano McLeod, Isko Global-UK chapter.

ITALY

Sa Torino, tiniis ng mga miyembro ng Ilocano groups ang sobrang lamig ngayong winter maisagawa lang ang demonstrasyon sa plaza.

“Inorganize namin ang event kasi mahal namin si BBM, solid BBM forever,” sabi ni Lani Polido, spokesperson ng Golden Ilocos Norte-Ilocos Sur Group.

Mga supporter ni presidential aspirant Bongbong Marcos sa Torino, Italy

“Matagal na syang gustong magserbisyo, pagbigyan na natin sya,” sabi ni Ernesto Lagundino, OFW sa Italy.

Kabilang sa mga nakiisa, ang mga grupo ng Ilocano sa Torino, ang Ilocos Association of Turin, Golden Ilocos Norte, Ilocos Norte group, Kilusang Bagong Lipunan at Marcos Pa Rin Group.

FRANCE

Nagsama-sama naman ang ilang Filipino community groups sa Paris sa panguguna ng Bagong Bayani ng mga Mamamayan sa France na isinusulong ang Bongbong-Sara tandem.

Nag-uumapaw ang saya ng supporters dahil sa video message na ipinadala ni BBM sa pinuno ng grupo sa Paris.

Nagtipon naman ang mga taga-suporta ni Vice-President Leni Robredo sa Plaza Trocadero sa Paris.

Nag-alay sila ng makabayang kanta at nagdasal si Father Leo Balaguer para sa mapayapang halalan. Noong nakaraang linggo, nagsama-sama rin ang mga Pinoy sa Paris na bahagi nat sumusuporta ng suporta sa Leni-Kiko tandem.

Mga supporter ni Vice-President Leni Robredo sa Paris, France

Ang apo sa tuhod ng katipunero na si Dr. Pio Valenzuela, nagpaliwanag kung bakit si Leni ang kanyang iboboto.

“Para sa akin dapat si leni, kasi siya ang leader na we Filipinos deserve. She values the lives of Filipinos, rich or poor. Masipag ang Pinoy at masipag si Leni. First time ako nagregister sa vote dito sa Filipino embassy dito sa Paris so first time,” sabi ni Alexandra Valenzuela d'Aboville, estudyante sa Paris.

“Aba dahil nakita ko lahat ng katangian o pagiging leader na kay Leni una hindi siya na- involved anytime sa kurapsyon, pangalawa talagang public servant,” sabi naman ni Maries Hidalgo, Pinay sa Paris.

BELGIUM

Leni-Kiko tandem din ang sinusulong ng 1SAMBAYAN Belgium.

“Break from current governance na maraming naitapon sa kahirapan, na marami ang namatay sa pandemya, marami ang nawalan ng trabaho,” sabi ni Asher Serrana, Overseas Representative, 1SAMBAYAN Youth, Coordinator, 1SAMBAYAN Belgium.

Inaasahan ng mga Pinoy sa Europa na maiimpluwensiyan nila ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas sa pagpili ng susunod na lider ng bansa na magbabago ng kapalaran ng Overseas Pinoys.

(Kasama ang ulat nina Bong Agustinez, Raquel Crisostomo at Maricel Burgonio)

