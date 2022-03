Ika-4 national COVID-19 vax day aarangkada sa Marso 10

Pagbabakuna kontra COVID-19 sa LRT-2 station ng Recto, Manila noong Pebrero 22. George Calvelo, ABS-CBN News

Gugulong na sa Marso 10 ang ika-4 bugso ng malawakang national COVID-19 vaccination drive, na target magbakuna ng 1.8 milyong indibidwal edad 12 pataas sa loob ng 3 araw.

Bukod sa mga dati nang vaccination sites sa mga paaralan, gym, at malls, ibababa rin ang bakunahan sa mga barangay, klinika, lugar ng pinagta-trabahuhan at may vaccination teams na magbabahay-bahay.

"Nagbago tayo ng strategy. Dadalhin natin ang mga bakuna kung nasaan ang mga tao… Of course the usual na support ng establishments andu'n pa rin 'yun. Tapos dadamihan natin 'yung mobile vaccinators para pupunta sa barangays," sabi ni National Task Force against COVID-19 Vice Chair, Interior Sec. Eduardo Año.

"Habang tumataas ang vaccination rate, at gumaganda ang ating alert level o bumaba, nahihirapan tayong hikayatin 'yung iba, kasi sabi nga 'ok na, safe na.' Pero hindi tayo puwedeng magkumpiyansa eh," dagdag niya.

Kasama sa mga tututukan sa National Vaccination Days ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM), Region 7, Region 12, at Region 13, sabi ni Año.

Sa Pampanga, bahagi ng prayoridad bakunahan ang nasa higit 141,000 na due na pero hindi pa bumalik para sa second dose, at natitirang senior citizens na wala pang bakuna kontra COVID.

"The challenges is talagang the fear pa rin, vaccine hesitancy kahit nakapag-first dose na sila," paliwanag ni Pampanga Provincial Health Officer Dr. Renely Tungol.

Target din ng probinsiya na pataasin ang booster vaccination na ngayon ay nasa higit 28 percent pa lang ng fully vaccinated eligible population.

Maging sa buong bansa, mababa pa ang bilang ng mga nagpapabakuna ng booster o dagdag na dose, na nasa halos 10.7 million pa lang ng higit 54 million fully vaccinated adults.

Sa kabila nito, hindi pa gagawing requirement ng gobyerno ang booster vaccination bago makapasok sa mga establishment. Pero hinihikayat nito ang pagbibigay ng insentibo sa mga nagpa-booster na.

"Sa ngayon ay hindi pa, kasi baka mag-suffer 'yung economy natin, kung ang papayagan lang natin 'yung may booster. Pero nag-i-incentivize tayo. Like for example, 'yung business establishments ay ine-encourage natin magbigay ng additional discounts sa mga may booster," sabi ni Año.

"Tuloy-tuloy ang ating information campaign para maintindihan ng mga tao 'yung importance ng booster," dagdag niya.

Nakikipag-ugnayan naman ang Department of Health sa DOLE at CSC para ma-excuse sa trabaho ang mga babakunahan sa NVD4.

SECOND BOOSTER

Samantala, apat na buwan ang rekomendasyon ng vaccine expert panel na pagitan ng una at ikalawang booster shots para sa senior citizens at immunocompromised na mga indibidwal.

Pero ayon sa DOH, pinag-uusapan pa ito ng mga eksperto at wala pang polisiya kaugnay ng ikalawang booster.

"The said 4th dose is recommended to be administered four months after the first booster dose. However, the DOH is still seeking concurrence among expert groups and its implementation is still being studied," sabi ng DOH.

"People who are young and healthy and don't have risk factors will probably not benefit much from a fourth dose when faced with omicron," dagdag nito.

Ayon pa sa rekomendasyon ng VEP, beneficial din ang ikalawang booster dose sa mga mataas ang exposure sa COVID patients tulad ng health workers at airport personnel. Pag-aaralan pa ito ng Health Technology Assessment Council.

Plano naman ng DOH na makipagpulong sa mga eksperto ngayong buwan para pag-usapan ang datos at ebidensiya kaugnay ng ikalawang booster dose.

ALERT LEVEL 1

Sa kabila ng pagsailalim sa ilang lugar sa pinakamababang Alert Level 1, sinabi ng DOH at ng DILG na wala pang nakitang pagtaas ng kaso ng COVID dito.

"Bumaba pa 'yung cases natin. Ang downside lang nu'n, tumaas ang traffic, medyo tumaas din ang index crime, like for example 'yung physical injuries at theft sa business establishments," ani Año.

"Nagpalabas tayo ng mas marami pang unipormadong enforcers plus MPHS enforcers, para masigurado na nagsusuot pa rin ng mask ang mga tao at susumusunod sa public health standard," dagdag niya.

May pag-aalinlangan din sila sa hirit na ilagay ang Metro Manila sa Alert Level 1 dahil hindi pa naabot ng ilang lugar ang metrics na kailangan.

"'Yung ibang areas hindi pa nila naabot 'yung (COVID vaccination ng) 70% of the target population at 80% of target A2. 'Yun na lang ang kulang sa kanila, pero yung metrics ng number of (COVID) cases, at saka ng total bed utilization pasok na sila," ani Año.