MAYNILA - Nagbukas ng pediatric vaccination kontra COVID-19 ang isang branch ng fast food chain sa lungsod ng Pasig.

Kasama sa mga nagpunta ang magulang na si Lawrence Dalida.

Ayon kay Dalida, kaya niya pababakunahan ang mga anak ay dahil sa posibleng pagbabalik ng face-to-face classes.

"Nag-eeskuwela 'di ba, so kelangan nila talaga 'yan. Importante na meron silang bakuna para makaiwas sila sa COVID," ani Dalida.

Ayon sa Pasig LGU, malaki ang tulong ng mga pribadong kumpanya sa vaccination campaign dahil marami sa mga vaccination sites noon ang hindi na puwede gamitin ngayon.

"Primarily, nag-close na kasi vaccination sa schools dahil balik-klase na mga bata. So we believe in the partnership with the private sector," ani Pasig LGU executive assistant Bernice Mendoza.

Humigit kumulang nasa 100,000 ang target na mabakunahan na nasa edad 5 to 11 anyos sa lungsod. Sa ngayon, nasa 15 percent pa lang nito ang nabakunahan.

Dahil dito, umaasa ang LGU na sa tulong ng vaccination sites na tulad ng nasabing fastfood chain, marami pa ang mae-engganyong magpabakuna na mga bata.

Nasa 200 bata kada araw and target na mabakunahan sa food chain na bukas para sa bakunahan hanggang Abril 9.

Bukod sa bakuna may libreng loot bags ang mga bata.

-- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News

