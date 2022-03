COVID-19 surge posible pa ring maranasan: eksperto

Watch more on iWantTFC

Sa kabila ng mabuting kalagayan ng Pilipinas pagdating sa COVID-19, mismong health experts na ang nagsabing posibleng muling makaranas ng surge ang bansa.

Nananatiling laganap sa Pilipinas ang mas nakakahawang omicron variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19.

Dahil may epekto ito sa efficacy ng bakuna, nakikitang bumababa ang immunity ng isang tao 3 hanggang 6 na buwan mula nang mabakunahan o magkaroon ng natural infection.

Kaya para sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, posibleng makita ang muling pag-akyat ng bilang ng mga nagkakasakit sa mga susunod na buwan.

"If there will still be community transmission of Omicron variant, in April, May, June, there will be a segment of the population who are vaccinated but whose immunity has waned and can develop the infection," ani Solante.

"If the cases are only mild, then there are treatments for that. They can isolate. But again, if the cases are mild but this affects the vulnerable population, this is the population that will really be at risk of severe infection," dagdag niya.

Sakali mang magka-surge, hindi na rin umano ito magiging sinlala ng mga naranasan noon.

Ang mahalaga'y kahit dumami umano ang magkasakit, mapapanatili pa ring mababa ang mga nangangailangang magpa-ospital.

Dahil mababa pa rin ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19, nararapat lang na mapalawig ang Alert Level 1 sa National Capital region at 38 iba pang lugar, ayon kay Solante.

Bukod sa mababang bilang ng mga kaso at mataas na vaccination rate, kabilang din sa Alert Level 1 requirements ang pagbabakuna sa 80 porsiyento ng mga senior citizen at may comorbidity — bagay na hindi pa naabot ng lahat ng lugar sa bansa.

Kaya naman kasado na ang pang-4 na national vaccination drive simula Huwebes, kung saan target bakunahan ang halos 2 milyong indibiduwal edad 12 pataas.

Kasama umano sa mga tututukan ang Central Visayas, Bangsamoro Region, Soccsksargen at Caraga.

"Nagbago tayo ng strategy. Dadalhin natin ang mga bakuna kung nasaan ang mga tao. Tapos dadamihan natin 'yong mobile vaccinators para pupunta sa barangays," sabi ni Interior Secretary Eduardo Año.

Sa tala hanggang Marso 5, umabot na sa higit 63.6 milyon ang fully vaccinated laban sa COVID-19 habang 10.5 milyon naman ang tumanggap ng booster dose.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News