Supplier umano ng droga sa Zambales, patay sa engkwentro

Patay ang isang itinuturong supplier ng droga at "most wanted personality" sa lalawigan ng Zambales sa naganap na shootout Lunes.

Sa inisyal na imbestigasyon, nagkasa ng operasyon ang Zambales Provincial Police at San Narciso Municipal Police laban sa target na si Rusel Toceno alyas "Nonong".

Pinaputukan umano ni Toceno ang mga awtoridad, dahilan para gumanti ang mga ito na naging sanhi naman ng pagkamatay ni Toceno.

Nakuha sa crime scene ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na hindi baba sa P80,000 ang street value at mga basyo at mga bala ng baril.



Ayon sa pulisya, itinuturong miyembro ng Ducusin Drug Group si Toceno, na "Number 1 Most Wanted Personality" sa Iba, Zambales, at Top 8 naman sa buong lalawigan.

- ulat ni Gracie Rutao

