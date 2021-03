Roque hinamon si Leni na patunayan ang pahayag tungkol sa 'murderous regime'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hinamon ng Malacañang si Bise Presidente Leni Robredo na patunayan ang kaniyang pahayag na namamahala si Pangulong Rodrigo Duterte ng "murderous regime" matapos ang serye ng police raid na nag-iwan ng 9 patay na aktibista.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kung hindi mapapatunayan ito ni Robredo ay posible siyang kasuhan.

"Kung personal na nakita ni Vice President iyong nangyari, magbigay siya ng ebidensiya kasi ang pananalita niya, parang nakita ng dalawa niyang mata iyong nangyari sa mga patayan na 'yon," ani Roque sa isang press briefing.

"At kapag hindi siya magbigay ng ebidensiya, kasalanan din po 'yan, baka siya ay makasuhan," dagdag niya.

Tinawag ni Robredo na masaker ang magkakasabay na police raid sa Calabarzon na nagresulta ng pagkamatay ng mga hinuhuli na umano ay nanlaban sa awtoridad.

Dagdag pa niya: "The Filipino people deserve better than this murderous regime."

Kinondena ng ilang rights groups ang pagpaslang sa 9 aktibista, na inilarawan nila bilang "tokhang style."

Ayon kay Robredo, karamihan ay napatay sa alanganing oras at sa loob ng kanilang mga tahanan.

"Pinaslang ang siyam na community organizers sa Calabarzon—karamihan, sa alanganing oras at sa loob mismo ng kanilang mga tahanan—habang anim na iba pa ang inaresto," ani Robredo.

Nangyari ang operasyon dalawang araw matapos ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Cagayan de Oro kung saan sinabi niya sa pulisya at militar na isantabi ang human rights at patayin ang mga armadong komunistang rebelde.

Dinepensahan naman ni National Security Adviser Hermogenes Esperon ang mga binitawang pahayag ni Duterte.

"Tama naman 'yun dahil armado ang mga NPA na 'yan. Alangan namang ang iisipin mo pa ay human rights. Isipin na natin kung paano natin sila matalo," ani Esperon.

Una na ring iginiit ng mga grupo at aktibista na hindi komunistang rebelde ang mga namatay.

Samantala, iniimbestigahan na ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation ang nangyari.

Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra nitong Lunes na isasama nila sa imbestigasyon sa AO 35 Task Force on Extrajudicial Killings ang insidente, kung mga aktibista nga ang pinatay.

Pero may paglilinaw dito si Justice Undersecretary Adrian Sugay.

"Titingnan kung ang mga nasawi ay miyembro ng cause-oriented groups and are engaged primarily in legitimate dissent or opposition. Kasi po 'pag hindi, ang mangyayari po riyan, 'yan ay dapat idulog sa ating pulis, sa ordinary processes through the PNP," ani Sugay.

May sarili na ring imbestigasyon ang Commission on Human Rights (CHR) sa insidente. Nakita na rin umano nila ang crime scene sa Cavite at Batangas at nakakuha ng mga sinumpaang salaysay bagama't marami pa rin umano ang tumangging magsalita.

Kinuwestiyon din ng ilang human rights groups ang tila paggamit sa mga search warrant bilang kasangkapan para tugisin ang mga tutol sa gobyerno.

Ito umano ang ginawa sa mga aktibista sa Negros at Tondo noong 2019, sa mga Tumandok sa Panay noong Disyembre, at sa pagkulong sa mamamahayag na si Lady Ann Salem at 6 unionists nitong Disyembre kung saan pinaratangan silang ilegal na nagtatago ng armas at pampasabog.

Nais din nilang repasuhin ng Korte Suprema ang panuntunan sa paglalabas ng mga search warrant para hindi ito maabuso.

Pero giit ng PNP, na may sapat silang ebidensiya.

"The charges of illegal possession of firearms and explosives were sufficiently supported by evidence which served as basis for the issuance of search warrants," anila sa isang pahayag.

Inabisuhan na rin umano ang kanilang mga tauhan na payapang ihain ang mga search warrant.

-- Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News