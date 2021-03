Pasay at Malabon, nasa 'critical risk' sa COVID-19 pandemic

MAYNILA - Apat na rehiyon sa bansa ang nakitaan ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 nitong mga nakaraang araw, ayon kay Health Sec. Francisco Duque nitong Lunes.

“May patuloy na pagtaas po ng mga kaso sa mga regions IV-A, Region III, ang Central Visayas or Region VII, at ang lalong-lalo na po, partikular ang NCR, na kung saan po nagpakita nang mataas na two-week growth rate. Ang ibig pong sabihin nito ay nagkaroon po nang mataas na bilang ng kaso ng COVID ngayong kasalukuyang dalawang linggo kumpara po noong ikatlo hanggang ika-apat na linggong nakaraan," aniya.

Sa Metro Manila, maituturing nasa “critical risk” classification ang Pasay City at Malabon City, habang “high risk level” ang mga lungsod ng Navotas, Makati at San Juan, ani Duque.

Pagdating sa health care utilization rate ng mga ospital, Region 7 at Cordillera Administrative Region ang pinakamataas na may 48 at 47 percent utilization.

Mataas din ng utilization rate ng Makati City at Davao Occidental habang “moderate risk” areas naman ang Lapu-Lapu City, Ormoc City, Nueva Vizcaya, Santiago City, Ifugao, Mandaue City, Mandaluyong City at Cebu province.

Dahil sa mga UK at South African variant ng COVID-19, nakipagpulong ang DOH sa mga alkalde ng Metro Manila para magpaalala na pagitingin ang prevention, detection, isolation at treatment ng mga tinatamaan ng virus.

Pinapayo ni Duque na damihan ang contact tracers sa piling mga lugar na mataas ang kaso para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19

“Siguro mahalaga po na buhusan natin ng contact tracers dito po sa Pasay, Malabon, Navotas at Makati, para po mas mabilis po nilang mahinto ang hawaan, ma-identify kaagad po iyong mga exposed doon po sa mga COVID cases and ... mai-isolate sila kaagad or ma-quarantine po sa lalong madaling panahon para hindi makapanghawa," aniya.

Naniniwala naman si Pangulong Rodrigo Duterte na ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay dahil sa pagpapabaya ng publiko sa pagsunod sa health protocols.

“Alam mo maraming namatay, marami rin ang may sakit. Ang pinakamataas ngayon Metro --- ang Manila, Manila mismo. Ngayon, anong dahilan nito? Well, ‘yong hindi maniwala sa social distancing, hindi naman naniniwala sa personal hygiene.”

Ani Duque, kasing bisa ng bakuna ang pagsunod sa health protocols para makaiwas sa COVID-19.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more in iWantTFC