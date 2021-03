Pagpatay sa Calbayog mayor pinaiimbestigahan sa NBI

Watch more in iWantTFC

Pinaiimbestigahan ni Justice Secretary Menardo Guevarra sa National Bureau of Investigation ang pagpatay kay Calbayog City Mayor Ronald Aquino.

Ayon sa Department Order No. 57, na inilabas ngayong Martes, inaatasan ni Guevarra si NBI officer-in-charge Eric Distor na magsumite ng mga ulat sa imbestigasyon sa loob nang 10 araw.

"Ire-refer namin sa NBI for the simple reason na ang other party involved ay PNP (Philippine National Police). 'Yon ang na-gather naming information, na ang nakaengkuwentro allegedly ay police officers," ani Guevarra.

Bandang alas-5:30 ng hapon ng Lunes, pinaulanan ng bala ang sasakyan ni Aquino sa Barangay Lonoy sa Calbayog, na ikinasawi ng alkalde at hindi bababa sa 2 niyang kasamahan.

Bumuo na ng special task group ang Eastern Visayas police para maimbestigahan kung ano ba talaga ang nangyari sa barilan.

Aminado ang mga pulis na marami pang hindi malinaw sa pangyayari pero base sa inisyal na report, 2 grupo ang sangkot sa barilan: ang grupo ni Aquino at grupo ng mga pulis mula Integrity Monitoring and Enforcement Group at Samar Provincial Drug Enforcement Unit.

Nag-ugat umano ang shootout matapos maunang pagbabarilin ng kampo ni Aquino ang mga sasakyang pinaghihinalaang bumubuntot sa kanila.

Gumanti ng putok ang mga pulis na lulan ng sasakyan. Iginiit din umano nilang nalaman lang nilang si Aquino ang sakay ng kabarilang sasakyan matapos ang barilan.

Hindi rin daw ang mayor ang target ng operasyon ng grupo.

Pero umalma si Samar 1st District Rep. Edgar Sarmiento.

Iba raw kasi ang bersiyon ng pangyayari na nakarating sa kaniya, base sa mga bystander sa lugar.

Inabangan umano ng mga pumaslang kay Aquino ang pagdaan nito.

Pinagtataka rin ni Sarmiento kung bakit naka-bonnet ang mga pulis kung lehitimong operasyon ang nangyari.

"For me that is ambush kasi biglaan kang binaril," ani Sarmiento.

Naghain din ng resolusyon si Sarmiento upang maimbestigahan sa Kamara ang nangyari.

Hindi rin sang-ayon ang pamilya ni Aquino sa ulat ng pulisya.

Papunta raw sana ang alkalde sa resort para sa kaarawan ng anak nito.

Naniniwala ang pamilya ni Aquino na politika ang motibo sa pamamaslang.

Minsan na rin kasing nakatanggap ng impormasyon ang pamilya sa mga plano ng kanilang mga kalaban sa politika upang sirain ang pangalan ni Aquino at iugnay ito sa droga, sabi ni Mark Aquino, anak ng alkalde.

Kinondena rin nitong Martes ng Malacañang ang pagpaslang sa alkalde.

— Ulat nina Zandro Ochona at Mike Navallo, ABS-CBN News