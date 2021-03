'Napaka-relax ng tao': Pagpapatupad sa health protocols, mas hihigpitan ng Pateros

Pedestrians passing by use a hand washing station set-up beside the Philippine National Police (PNP) and Bureau of Fire Protection (BFP) checkpoint in Bgy. Sto. Rosario Pateros. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Tumataas na ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bayan ng Pateros at ang isang nakikitang dahilan sa pagkalat ng virus ay ang pagiging kampante na ng mga tao.

Ayon kay Mayor Miguel Ponce, hindi tulad noong nakaraang taon, tila wala nang takot ngayon sa COVID-19 ang mga tao.

“Ang tingin namin talaga ang tao ‘di na takot. ‘Di tulad nung unang mag lockdown tayo noong early 2020 parang isang delubyo itong dumarating sa atin na takot na takot ang tao. Ngayon hindi e. Kahit anong babala gawin mo nakikita nating na napaka-relax ng tao pati pagsusuot ng face shield, face mask pahirapan talaga. Talagang kailangan babantayan mo,” pahayag ni Ponce.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Ponce na kasalukuyang may 44 na aktibong kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan, malayo sa datos noong kalagitnaan ng buwan ng Pebrero na nakapagtala lamang sila umano ng 2 kaso.

“Mataas naman testing natin araw-araw, hindi nagbabago. Ngayon, medyo mabilis yung nakikita nating pagdami at ang alarming dito, pami-pamilya. Meron kami ilang halos buong pamilya infected kaya nagkakaroon kami ng area lockdown, hinihigpitan natin ang pagpapa-implement natin ng minimum health protocol,” sabi niya.

Ayon kay Ponce, wala naman aniyang usapan na kailangang i-lockdown ang buong bayan at tanging area lockdown lamang ang kanilang ginagawa tulad na rin ng ipinatutupad sa ibang lugar sa kalakhang Maynila.

“Kapag nakita naming may clustering ng positive talagang nila-lockdown na namin yung lugar para ma-contain na natin ang virus doon at hindi na mag spread,” sabi ni Ponce.

Sa Barangay Tabacalera, dalawang lugar doon ang kasalukuyang binabatanyan dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19.



“Ito yung may dalawang pamilya na apektado lahat sila. ‘Di na namin tinanggal sa kanilang bahay, doon na rin sila nagka-quarantine. Sine-serve na lang ng barangay,” sabi niya. May balita rin sila aniya na ang isang pamilyang apektado ng COVID-19 ay nag-inuman umano kaya nagkahawahan.

“Maliban dito, wala kaming naila-lockdown na iba dahil wala namang clustering sa ibang lugar. Ang mahalaga rito, basta positive kuha kaagad sa isolation, contact trace, then isolate sa bahay yung mga close contact at paglabas ng kanilang result saka lang namin pinapayagang lumabas,” sabi ng alkalde.

Sakaling tumaas pa ang bilang, ayon sa alkalde, posibleng magpatupad ng mas mahigpit na protocol sa bayan tulad ng kanilang ginawa noong 2020.

“Siguro mag-extend tayo ng curfew ulit at mag-iimpose tayo ng liquor ban at magre-require tayo ng quarantine pass, yung alternate use ng quarantine pass, yung Sunday lockdown iimplement natin para ma-contain spread ng virus. Ito yung ayaw sana nating gawin dahil apektado na ang economy pero kung kailangan talaga, talagang life over economy tayo,” sabi ni Ponce.

Hinikayat din ni Ponce ang mga residente ng Pateros na magtiis pa ng kaunti.

“Nananawagan tayo sa ating mga kababayan na siguro konting tiyaga pa, magtiis pa ulit tayo dahil kailangan nating ibalik yung higpit na ginagawa natin dati upang matiyak natin na susunod tayo doon sa mga pag-ingat na pine-prescribe hindi lamang ng ating pamahalaang bayan, kundi ng national government,” sabi niya.

Ilan sa paghihigpit na ito ay ang pagtiyak sa tamang pagsunod sa minimum health protocols.

“Yung pagsusuot ng face mask kailangang siguraduhin nating nasa bibig at nasa ilong yan at yung face shield napupuna natin ginagawang sun visor ngayon at wala na sa mata kaya kailangan ay isuot nang maayos dahil tayo maghihipit, huhulihin kayo, ikukulong kayo pag makikita natin na merong violation dito,” sabi niya.

Idinagdag din niya ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay para maiwasan ang pag-transmit ng virus mula sa mga bagay na hinahawakan.

“Bagamat nagsisimula na tayong magbigay ng vaccine, hindi pa tayo nakakaraos sa pandemya nating hinaharap kaya magkaisa tayo para sa kaligtasan nating lahat,” saad niya.

