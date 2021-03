Mga taga-PDEA na sinibak sa trabaho, dapat pa ring bantayan: Duterte

MAYNILA - Pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes ang ilang dating taga-Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na nasibak sa pwesto dahil sa pagkakasangkot sa illegal drugs trade.

Ayon sa Pangulo, ilan dito ay intelligence officers na guilty sa grave misconduct dahil sa pangingikil, at nagpositibo pa sa paggamit mismo ng droga.

“Huwag na kayo maniwala sa mga g**o na ito, at bantayan nito at baka ito na naman ang mag-umpisa ng droga. Iyan ang nakasanayan nila na trabaho and I can see a very strong urge on their part to get money, and alam nila pera iyan at sila na naman ang papalit,” ani Duterte.

Mayroon din ilang mga pulis na may kalokohan din sa kanilang anti-illegal drugs operations, ayon sa Pangulo.

“Iyong sa pulis ang kalokohan nila diyan kung makakuha sila ng drugs, sabihin natin limang kilo, isang kilo ang report nila, tapos ang apat bitawan uli sa publiko, sa community, maraming cases na nangyari diyan. May mga generals pa,” ani Duterte.

Ayon sa Pangulo, kaya piling-pili lang ang inuupo niya sa pwesto na mga pulis, lalo na sa Maynila.

MULA SA ARKIBO

Watch more in iWantTFC