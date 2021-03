Mas pinahabang curfew, ipatutupad ng Caloocan simula Marso 10

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Caloocan ang pagpapatupad ng mas mahabang curfew hours bilang tugon sa pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila.

“Merong kaming inilbas kagabi, paiigtingin namin 'yung quarantine pass, hihigpitan namin ng konti paglabas ng tao, saka 'yung curfew muli ibinalik ko sa 10 p.m. to 4 a.m.,” ayon kay Mayor Oscar Malapitan.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Malapitan na hindi kasama sa curfew ang mga health worker, ang mga nagtatrabaho at food delivery service. Sakaling sitahin, kailangang ipakita lamang nlla ang kanilang company ID.

Base sa nilagdaang executive order 010-2021 ni Malapitan, ia-adjust ang dating curfew hours na 12 a.m. hanggang 3 a.m. sa 10 p.m. hanggang 4 a.m. simula Miyerkoles.

Pinabasehan dito ng lungsod ang pag-aaral na isinagawa ng OCTA Research group kung saan tinatayaang posibleng magkaroon ng 5,000 hanggang 6,000 kaso ng COVID-19 kada araw ang bansa bago magtapos ang buwan ng Marso, at ang pagtaas ng infection rate sa Metro Manila. Kasama na dito ang presensiya ng mas nakahahawang variant ng COVID-19 na mula UK at South Africa.

Dagdag ng alkalde, nagpapatupad naman sila ng lockdown sa mga bahay lamang at hindi buong kalsada o barangay.

“Pinag-aaralan naming mabuti, hindi naman kailangan,” sabi niya.

Samantala, pag-aaralan din ng LGU kung isasara nila ng isang araw ang palengke para isailalim sa disinfection.

“Ireraise ko rin yun, titingnan namin kung pwede naming i-consider,” sabi niya.

