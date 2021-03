Malabon, 'di pa kailangang mag-lockdown sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi pa kailangang isailalim sa mas mahigpit na lockdown ang lungsod ng Malabon sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19, sabi ng chief health officer ng lungsod ngayong Martes.

Ayon kay Dr. Bobby Romero, nais nilang humiling na maisailalim sa genome sequencing ang ilang mga samples mula sa lungsod para malaman kung mas dumami ba ang presensiya ng UK variant sa lokalidad.

Nauna na silang nakapagtala ng tatlong kaso ng UK variant sa lungsod.

“'Pag mag-genome sequence kami at mataas po, irerekomenda siguro namin yung lockdown. Pero sa ngayon, doon sa variants namin, 3 pa lang po. So ‘di po muna namin kailangang mag lockdown sa ngayon. Kung ito kakalat nang dikit-dikit po talaga, doon tayo magla-lockdown,” pahayag ni Romero sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo.

Karamihan ng kasalukuyang naka-lockdown sa Malabon ay mga bahay-bahay at hindi ang buong barangay, ayon kay Romero.

“Ito pong variant na ito, kaya gusto kong mag-request ng genome sequencing, kasi ang nangyayari sa isang bahay, apat po sila positive lahat, hindi po lumalabas ang mga ito. Nagpapa-deliver lang ng food. Mag-iingat din po tayo sa food deliveries,” sabi ni Romero.

Nasa critical risk classification ngayon ang Malabon matapos na mapabilang sa ilang mga lugar sa Metro Manila na nakitaan ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Samantala, tuloy-tuloy naman aniya ang pagsasagawa ng RT-PCR testing sa lungsod.

“Kaya din po kami tumataas, wala kaming tigil sa testing. Lahat ng na-contact trace, tine-test po namin. Wala po kaming pinapakawalan. Bukod po rito, yung mga nalalaman naming may mga sintomas sa mga bahay, pinapa-ikot natin yung mga nasa health center natin at 'pag nakita namin, tuloy po yung contact tracing natin. Araw-araw, tine-test po ito para makita po natin ang clustering,” sabi niya.

Muling pinaalalahanan ni Romero ang mga residente ng Malabon na mahigpit na sundin ang mga ipinatutupad na health protocol tulad ng pagsusuot ng mask at face shield, hand washing at physical distancing laban sa pagkalat ng COVID-19.

Sa kabuuang 34-bed capacity ng kanilang ospital na nakalaan sa mga pasyenteng may COVID, 24 sa mga ito ay okupado na.

“Konti na lang capacity para mapuno namin. Bago po mag Christmas, isa o dalawa lang nandoon. Ngayon po, nasa 24,” sabi niya.

Nitong nakaraang Huwebes, nagsimula na ang pagbabakuna ng LGU sa mga health worker gamit ang Sinovac. Ngayong Martes naman ang pagbabakuna nila gamit ang AstraZeneca.

“We have 195 hospital health workers. Ito po yung target nating matapos. Ngayon po, siguro nakaka-more than 50 na po kami,” sabi niya.

As of March 8, umabot na sa 7,355 ang kabuuang bilang ng confirmed COVID-19 cases as lungsod, bagaman ang aktibo rito ay 549 lamang.