Lalaki patay matapos sunugin umano ang sariling bahay sa Davao City

Patay ang isang lalaki matapos niyang sunugin umano ang bahay niya sa Davao City. Kuha ni Ry Llanes

DAVAO CITY - Isang lalaki ang patay matapos sunugin umano ang sariling bahay sa Brgy. Bunawan, Davao City Lunes ng gabi.

Kinilala ang nasawi na si Philip Coma, 46.

Ayon sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection-Region 11, matagal nang nawawala si Coma sa lugar at nang bumalik siya, nalamang may iba nang kinakasama ang live-in partner nito. Ito ang ikinagalit ng biktima kaya sinunog umano ang sariling bahay.

Kahit inaapula ng mga bumbero ang apoy, hindi lumabas si Coma at namatay ito sa sunog.

“Nag-wild na daw 'yun siya sa lugar nila. Alburuto kumbaga. Siguro dahil doon sa ka live-in niya na may kasama na ngayon. Sabi pa nung ex niya, meron na daw siyang biniling gasolina,” ani SFO2 Ramil Gillado, hepe ng investigation section ng BFP-11.

Wala namang iba pang naitalang sugatan at walang ibang kasama si Coma nang mangyari ang sunog, na tumupok sa tatlong bahay. Aabot sa P135,000 ang halaga ng pinsala ng naturang pagsiklab.--Ulat ni Chrislen Bulosan



