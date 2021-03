Kakulangan ng nurse dama ng ilang ospital sa muling pagtaas ng COVID-19 cases

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Aminado ang ilang ospital sa Kamaynilaan na kulang ang kanilang nurse sa harap ng pagdami ng kaso ng COVID-19.

Ang East Avenue Medical Center, bagama't handa raw ang pasilidad sakaling dumagsa ang mga pasyente, ay kulang pa sa ngayon sa nurses, ayon kay Dr. Alfonso Nuñez, Medical Center Chief ng ospital.

"Mayroon pa rin kaming deficit, around 30 to 35 nurses na kailangan pa namin punuan, pero ang issue sa amin walang nag-apply at the moment," ani Nuñez.

Ayon pa kay Nuñez, may ilang empleyado na rin ng ospital ang nagkaka-COVID-19 kahit hindi naka-duty sa COVID-19 ward.

Aminado rin ang Philippine Hospital Association (PHA) sa kakulangan at sinabing bunsod ito ng K to 12 program.

"Kino-close down ang mga nurse station dahil kulang sa nurse, about 50 percent sa dating capacity," ani Jaime Almora, pinuno ng PHA.

Tumaas rin umano kasi ang demand ng mga nurse sa labas ng ospital at nakakuha ng trabaho sa iba't ibang ahensiya ng gobyerno.

Dahil dito, nanawagan si Lung Center of the Philippines (LCP) spokesperson Nobet Francisco sa publiko na sumunod sa protocols.

Ilang buwan bago magsimula ang pandemya ay nauna na ring nangailangan ng dagdag na nurse ang LCP matapos mapabilang sa mga COVID-19 referral facility sa Kamaynilaan.

"Crucial itong gagawin na 1 to 2 weeks, kaya inaalerto natin 'yung public, at a time na andiyan ang vaccine, puwede na tayo bumalik sa dati? Hindi pa talaga, this is just to show that puwedeng tumaas ulit ang kaso pag hindi tayo mag-ingat," ani Francisco.

Para kay Dr. Antonio Dans ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, mahalaga rin ang polisiya ng gobyerno bukod sa pag-iingat ng publiko.

"Mayroon tinatawag na 3rd quarter phenomenon, 'yan nararanasan. Parang napupuno na, nadidismaya na, nawawala na protection," ani Dans.

Ayon sa survey na inilabas ng OCTA Research Group, 9 sa 10 Pilipino ang nagsusuot ng face maks at naghuhugas ng kamay o nag-a-alcohol para makaiwas sa virus.

Mas mababa ang porsiyento ng mga nasabing nagsusuot sila ng face shield, at sumusunod sa physical distancing.

Inirerekomenda naman ng mga eksperto ang pag-iwas sa mga kulob at masisikip na lugar; sa halip ay dapat mas piliin ang open air activities gaya na lamang ng mga park at mga al fresco o outdoor dining.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News