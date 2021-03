Halos 400 health workers, nabakunahan sa Pampanga laban sa COVID-19

Halos 400 na healthcare workers sa Pampanga ang nabakunahan laban sa COVID-19 nitong Lunes.

Unang binakunahan ang hepe ng Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando City na si Dr. Monserrat Chichioco.

"Being the first to be vaccinated, ang masasabi ko, hindi po siya masakit at ang purpose po ng bakuna ay para ma-prevent po pagkalat ng COVID-19 at severe infection, and of course, death," ani Chichioco.

Nasa 400 na health workers ang sumunod sa kaniya. Target pang bakunahan ang nasa 450 na health frontliners sa 3 ospital sa Pampanga, kabilang sa Angeles City.

Naging maganda umano ang pagtanggap ng mga taga-Pampanga sa bakuna.

"Hindi po magiging successful ang province ngayong pandemic kundi po dahil sa kooperasyon namin sa inyo sa tulong na ibinigay niyo sa amin, maraming salamat po," ani Pampanga Gov. Dennis Pineda.

Nagpaabot din ng suporta sa nasabing programa si National Action Plan Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Sec. Vivencio Dizon.

"Nakakalungkot na hindi na ito inabutan ng iba nating healthcare workers na binawian ng buhay, pero tribute natin sa kanila ito. Dahil sa sakripisyo nila, nandito tayo ngayon, magbabakuna, kasama ang kanilang kapwa healthcare workers. At sa tingin ko, tuloy-tuloy na ito, tataas na ang kumpyansa ng ating mga kababayan na magpabakuna," ani Dizon.

Naniniwala ang dating Presidente at House Speaker na si Gloria Macapagal-Arroyo na mas mabilis ang pag-recover ng economiya ng bansa ngayong nagsimula nang dumating ang mga bakuna.

"Sabi ng mga ekonomista, mabilis ang pagbangon ng Pilipinas pero ang kundisyon, 'yung vaccine rollout. Kaya mag-vaccinate tayong lahat," aniya.

Nasa 846 vials ng Sinovac vaccine ang natanggap ng Jose B. Lingad pero nasa 3,274 pa na karagdagang doses ang matatangap ng naturang ospital.

Inumpisahan naman ang pagbabakuna sa Bataan sa Bataan General Hospital and Medical Center, kung saan target mabakunahan ang nasa 400 na health worker dito.

