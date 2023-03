Inuman sa Antipolo, nauwi sa barilan; 2 sugatan

Arestado ang isang lalaki matapos barilin ang 2 kainuman sa Antipolo City, Marso 7, 2023. Screenshot mula sa video ng Antipolo City Police Station

Kritikal ang lagay ng isang tao habang sugatan ang isa pa matapos barilin ng kanilang kainuman sa Antipolo City noong Martes, ayon sa pulisya.

Bandang alas-5:20 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang Antipolo police tungkol sa barilan sa Barangay Dela Paz.

Kasama ang swat at mismong hepe ng Antipolo police na si Lt. Col. June Abrazado, binarikadahan ng mga awtoridad ang bahay ng suspek, na nagmatigas pa noong una at tumangging lumabas pero kalauna'y mapayapang sumuko.

Base sa imbestigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mga nag-iinuman bago pumunta ang suspek sa kaniyang kuwarto para kuhanin ang baril.

"Napag-alaman po namin 'yong suspek at 'yong victims, recently lang naging magkaibigan dahil nagkakilala sila sa hobby ng biking," ani Abrazado.

"Kaya lang itong si suspek natin may pinagdadaanan at hiniwalayan siya ng kanyang asawa at medyo mabigat ang kanyang pinagdadaanan kasi iniwan siya ng kanyang pamilya," dagdag ng hepe.

Ayon naman sa suspek, pinagsisisihan niya ang nagawa.

Dalawa ang sugatan sa pamamaril, kung saan isa'y kritikal dahil sa naiwang basyo ng bala sa baga.

Narekober sa suspek ang isang kalibre .22 na baril, isang 9-mm na baril, 2 magazine ng pistol at mga ammunition.

Sasampahan umano ng mga kaukulang kaso ang suspek, na kasalukuyang nasa custodial facility ng Antipolo police at sumailalim sa paraffin test.