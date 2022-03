MAYNILA - Tutol muna ang Department of Health at ang ilang eksperto na ilagay ang buong bansa sa Alert Level 1, sa harap ng bumubuting datos pagdating sa coronavirus cases.

Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III, kailangang manatili pa rin ang pag-iingat, kahit na lumalabas sa datos na ang bansa na ang may pinakamababang COVID-19 cases sa Timog-Silangang Asya.

"Tayo po ay mas handa na tumugon kung saka-sakaling, knock on wood, tumaas pa ulit ang ating mga kaso. This is the 5th straight day that we’ve had less than 1,000 cases per day," ani Duque.

Para naman sa infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante, mahalaga man na mapabangon na ang ekonomiya dahil sa Ukraine crisis, baka hindi pa handa ang bansa sa mas maluwag na lockdown levels.

"Putting the whole country into Alert Level 1 is an important step towards economic recovery especially with the looming crisis due to Ukraine war. Health wise, the most important question, are we ready?" ani Solante.

Mas mataas man kasi ang porsiyento ng nababakunahan, dapat pa ring bantayan ang mas mataas na risk ng infection, at mahikayat ang marami na magpa-booster shots.

Sinang-ayunan din ito ng fellow ng OCTA Research lalo't posible pa rin ang surge.

"Sa atin parang medyo consistent, parang every 3 months nagkaka-surge. This ties in with some findings ng ibang scientists na palagay nila 'yung antibody levels puwedeng mag-wane after 3-6 months," ani OCTA fellow Guido David.

Sa ngayon, nananatiling mababa ang ICU at non-ICU utilization rates ng bansa. Pero kung titingnan umano ang actual na bilang, para kay Prof. Jomar Rabajante ng UP Pandemic Response Team, ay marami pa rin ito.

"Around 4k nasa non-ICU at around 800 ang nasa ICU. Doon sa bagong template, nilagay din ng DOH 'yung vaccination. Mas matagal mag-decline ang hospitalization kasi mas matagal sila sa hospitals. 'Yan po 'yung tinututukan namin kasi nga sila 'yung may sintomas, sila 'yung severe and critical. Declining naman po pero still, nasa hundreds pa rin po ang nasa ICUs," ani Rabajante.

Unang nanawagan ang National Economic Development Authority na ilagay na sa Alert Level 1 ang buong bansa para tuluyang makabawi ang ekonomiya.

Bukod sa Metro Manila, may 38 iba pang lugar sa bansa na naka-Alert Level 1.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News