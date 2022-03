HONG KONG – Namahagi ng COVID-19 care packs ang mga Filipino migrant domestic worker sa Hong Kong sa iba-ibang lugar sa siyudad sa loob ng dalawang Linggo, February 27 at March 6, 2022. Laman ng care pack ang mga sumusunod: mga gamot sa ubo at trangkaso, vitamin C, canned goods, coffee, biscuits at rapid antigen test kits.

Filipino recipients ng libreng COVID-19 care packs

Nagbayanihan ang mga volunteer mula sa iba-ibang samahan ng migrant workers mula sa Bayan Muna Hong Kong, ATIS, CORALL, FMWU, GABRIELA, at UNIFIL-MIGRANTE para maipaabot ang tulong sa mga kababayan. Inihatid mismo sa mga recipient ang care pack sa Central, Taipo, Kwuntong, Wong Tai Sin, Tai Kok Tsui, Sham Shui Po, Sheung Wan at sa iba pang lugar.

Naging maingay kamakailan ang isyu ng pagpapabaya at pagte-terminate sa trabaho sa mga Pinoy domestic worker sa siyudad na dinapuan ng COVID-19. Kaya naman, ang mga manggagawa na rin ang gumawa ng paraan sa kanilang hanay na mamakapagbigay ng COVID-19 care packs.

Isa sa nabigyan ng kit ay si Ody Munzon, founder ng Horizon, isang samahan ng mga migrant worker sa Hong Kong:

“Thank you so much po doon sa nagbigay ng donations. Ito po ay malaking tulong para sa mga migrant worker na katulad namin kasi yung iba po, hindi talaga makalabas. Isa pa po, walang mabilhan. Maraming, maraming salamat po sa inyong kabutihan.”

Si Ody Munzon, founder ng Horizon, isa sa nakatanggap ng COVID-19 care packs

Nagpaabot din ng pasasalamat ang Filipino volunteers sa mga nag-donate ng cash at in-kind para makabili ng care packs at sa tulong ng mga NGO tulad ng Mission for Migrant Workers at Bethune House.

Ayon sa Bayan Muna Hong Kong, sa kasalukuyan, marami pa ring kababayan ang nangangailangan ng temporary shelter para sa isolation kaya’t umaapela sila sa gobyerno ng Pilipinas at Hong Kong para sa kagyat na tulong.

Ilan sa laman ng libreng COVID-19 care packs

Patuloy ang pangangalap ng pondo ng migrant workers bilang pantustos sa mga pangangailangan ng mga domestic worker na nagpositibo sa COVID-1 at para sa mga gustong mag-donate, i-click ang gogetfunding link.

Samantala, ibinahagi naman ni Philippine Consulate General to Hong Kong Rally Tejada sa kanilang Facebook page ang pagtitiyak ng gobyerno ng Hong Kong Special Administration Region o HKSARG sa pagtulong at pagbibigay proteksiyon sa mga karapatan ng mga foreign domestic worker o FDWs, kabilang na ang mga Pilipino. Ayon pa sa HKSARG, labag sa Employment Ordinance at hindi nila pahihintulutan ang anumang uri ng pagtatanggal sa trabaho sa FDWs dahil lamang sa pagkakasakit ng COVID-19.