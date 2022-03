Ramdam na rin sa mga lalawigan ang epekto ng malawakang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa.

Sa bayan ng Mobo, Masbate, umaaray ang mga pampasaherong driver dahil sa pagtaas ng gasolina.

Tinatayang P3.60 ang itinaas ng presyo kada litro ng gasolina, P5.85 sa diesel, at P4.10 naman sa kerosene.

Ayon kay Jun Jun Manlangit, isang habal-habal driver, malaki umano talaga ang epekto ng pagtaas ng gasolina sa kanilang hanap-buhay.



"Grabe an epekto sa amon habal-habal kay nano. Imbes P50 lang ang gasolina dati yana P76 na. Kung P50 lang naka-save untani kami san P3, Makabakal na tani inan bogas, tunga sa kilo," aniya.

(Grabe ang epekto sa aming mga habal-habal. Bakit? Imbes na P50 lang ang gasolina dati, ngayon P76 na. Kung P50 lang sana, nakapag-save kami ng P30. Makakabili pa 'yun na kalahating kilo ng bigas.)

Ayon naman kay Nilan Balatucan, isang tricycle driver, patong-patong na umano ang problema simula sa pandemya at nadagdagan pa ng pagtaas ng presyo ng gasolina.

"Grabe gayud an amon gina sapay, nagtuna sa pandemic, pagtapos nagtaas an presyo san gasolina, dili na namon ma kaya kaya na mga driver, wara na kamin ginakita, lalo na gayud dd sa lungsod san Mobo, na an amon pamasada balik balik lang, dahil sa kataas taas san presyo san gasolina, an pamasahe dili kami nakapataas dahilan na wara kami san taripa kaya grabe an epekto sani sa pamasada," aniya.

(Grabe paghihirap namin. Nagsimula sa pandemic tapos ngayon tumaas ang presyo ng gasolina. Hindi na namin kayang mga driver, wala na kaming kinikita. Lalo na dito sa lungsod ng Mobo na pabalik-balik lang kami sa pamamasada. Dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi naman kami pwedeng magtaas ng pamasahe dahil walang taripa kaya grabe talaga ’yung epekto sa pamamasada.)

Samantala, tila hindi pa direktang nakakaapekto sa ibang lokal na tindahan ang pagtaas ng presyo ng gasolina.

Ani Arnel Esquillo, hindi pa naman umano tumataas ang presyo ng kanilang panindang isda.

"Sa ngayon po hindi pa naman masyadong apektado ang negosyo namin na isda sa gasolina kasi umpisa palang, pero pag tumaas yung kinukunan namin, siguro tataas din ’yung presyo ng isda namin," aniya.

Ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay inaasahan hanggang sa mga susunod na linggo. —Ulat ni Aileen Perol

