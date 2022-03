Higit P1-bilyong halaga ng 'shabu' nasabat sa Valenzuela City

MAYNILA - Aabot sa halos P1.1 billion ang halaga ng hinihinalang shabu na nasabat ng mga tauhan ng pinagsanib na puwersa ng pulisya, Bureau of Customs, Armed Forces of the Philippines at Philippine Drug Enforcement Agency sa isang bahay sa J.P. Rizal Street sa Arty Subdivision sa Barangay Karuhatan sa Valenzuela City.

Nasa 160 kilos ng pinaniniwalaang ilegal na droga na nasabat. Arestado rin ang isang Chinese at isang Filipina.

Ayon kay PDEA Dir. Gen. Wilkins Villanueva, halos isang buwan ang surveillance ng operating unit sa lugar. Wala sa target list nila ang dalawang nahuli pero naniniwala sila na may mas malaki pang mga personalidad na likod nito.

Alas-11 ng umaga Martes nang ikasa ang buy-bust operation kung saan mahigit isang kilo ang usapan sa transaksyon. Bandang alas-3 na ng hapon nang mapasok ng mga operatiba ang bahay at nakita ang mga pakete ng Chinese tea na ang laman ay hinihinalang shabu.

Nang maimbentaryo ang mga ito, umabot sa 160 kilos ang mga ilegal na droga.

Ayon pa kay Villanueva, ang lugar na iyon ang posibleng source ng mga nahuhuli nila nitong mga nakaraang araw.

"Ito na pero meron pa kaming sinusubaybayan. March 5 may 60kg na nahuli, ito na yung nahuli na sinubaybayan natin," aniya.

Bahagi umano ito ng transnational drug syndicate na tinatawag na “The Company” sabi ni Villanueva.

“The company is operating in South East Asia and ang source nito ay galing sa golden triangle," dagdag pa niya.

Resulta umano ito ng mga follow-up operation nila at may mga tutumbukin pa silang mga personalidad.

Mula March 1 hanggang ngayong araw, nasa P1.5 billion na ang halaga ng mga droga na nakukumpiska ng ahensya.

Ayon kay Mayor Rex Gatchalian, matagal ng walang real estate record ang lugar na pinauupahan lang sa mga suspek.

"Its registered residential, 2015 may nakita pa ako 1996, mula noon naging residential na sila. Nakakuha kami sa may-ari ng dokumento na tinurn over na namin sa PDEA at police," aniya.

Narecover sa bahay ang timbangan, sealing machine, ID, ATM cards at ang marked money na nagkakahalaga ng P1 milyon.

Kakasuhan ang dalawa ng paglabag sa Dangerous Drugs Act habang tinutukoy pa ng ahensya ang kanilang mga kasabwat.