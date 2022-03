EXCLUSIVE | 21 Pinoy seafarers lumipad na pauwi sa Pilipinas mula Bucharest

BUCHAREST - Lumipad na pauwi sa Pilipinas ang may 21 Filipino seafarers bandang 10:50 Linggo (March 6) ng gabi o 4:50 Lunes (March 7) ng umaga sa Pilipinas mula Bucharest, Romania. Sila ang grupo ng mga tripulante ng M/V-S Breeze isang Greek ship na nakadaong sa Odessa, Ukraine.

Lumikas sila papuntang Romania nang atakehin ng Russia ang Ukraine, sa tulong ng Philippine Honorary Consul sa Moldova na si Victor Gaina sa pakikipagtulungan sa Philippine Embassy sa Hungary. Sumama sa paghatid sa kanila sa airport si Philippine Ambassador to Hungary Frank Cimafranca.

“Mabuti naman ang kalagayan nila, they were evacuated because on repairs in the dockyard in Chornomorsk in Ukraine and since their boat can’t sail anyway so they have to be evacuated for their own safety. With the help of Team Philippines headed by Secretary Locsin, we’re able to evacuate our kababayans and there are more, more are coming. I think we still have a hundred more coming,” sabi ni Cimafranca.

Bakas sa kanilang mga mukha ang trauma, tumanggi silang magpa-interview. Ayon sa kanila, may pinirmahan silang disclaimer sa kanilang kumpanya.

Habang paalis ang grupo ng seafarers, inaasahang may parating ngayong araw na bagong grupo ng tripulante mula Ukraine papasok sa Romania.

“We pray for their safety because now it’s getting to be difficult, evacuation is getting to be difficult, especially in areas where there’s conflict so just you know ask them to get in touch with our Honorary Consulate in Kyiv or any of our embassy in Warsaw and in Hungary so we will know somehow how to assist them. But if they can go to the border areas, they should at this time. They should not wait, that we will extract them,” dagdag ni Ambassador Cimafranca.

Nakatakdang dumating sa Pilipinas ang mga tripulante sa Martes, (March 8), bandang 8:00 ng umaga. Bakas man sa mga mukha ng tripulante ang trauma, nakahinga na sila nang maluwag dahil makakauwi na sila sa Pilipinas at makakasama na nila ang kanilang pamilya.

