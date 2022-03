MAYNILA (UPDATE) - Lumihis o nakaranas ng "runway excursion" ang isang eroplano ng CebGo sa Ninoy Aquino International Airport ngayong Martes, bagay na nakaapekto sa ilang flight sa pangunahing paliparan ng bansa.

PAL flights that are on-hold:



PR720 Manila - London

PR5682 Manila - Dammam

PR658 Manila - Dubai

PR684 Manila - Doha



PAL flights,slated to arrive in Manila, were diverted to Clark:



PR592 Saigon - Manila

PR2522 Cagayan de Oro - Manila

PR2142 Iloilo - Manila — Jacque Manabat (@jacquemanabat) March 8, 2022

Bandang alas-11:45 ng umaga nangyari ang insidente sa DG 6112 na isang Naga-Manila flight, ayon sa Cebu Pacific airline.

Wala namang nasaktan sa insidente, ayon sa airline. Nakababa rin umano nang maayos at walang nasaktan sa mga pasahero at crew. Humingi rin sila ng paumanhin dahil sa nangyari.

"All 42 passengers and four crew deplaned normally and are safe with no reported injuries. The passengers are being looked after and cared for," anila sa isang pahayag.

Dahil sa insidente, inanunsiyo ng Philippine Airlines na "on hold" muna ang kanilang flights habang may ilan din na na-divert. Kabilang dito ang ilang international at domestic flights.

Halos 2 oras nakabalandra ang eroplano sa isang bahagi ng runway bago ito nai-tow paalis. Naapektuhan ang runway na gumagamit ng wide-bodied aircrafts.

-- May mga ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News