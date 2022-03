CAUAYAN CITY, Isabela—Patay ang 1 binata habang sugatan ang kaniyang kasama nang kapwa sila masaksak sa isang rambulan sa lungsod na ito, Lunes ng madaling araw.

Kinilala ang nasawi na si John Mark Buan, 19, habang ang nasugatan ay si Roel Sawit, 18, na parehong car wash boy at tubong Santiago City.

Sa imbestigasyon ng Cauayan City Police, nagpunta ang mga biktima sa isang lugawan sa Barangay District 2 kung saan ay nakasabayan nilang kumain ang isang grupo ng mga lalaki.

Matapos kumain ng mga biktima ay umuwi sila, pero pagkaraan ng ilang minuto ay bumalik din na may kasamang 3 iba pang may dalang steel pipe at mga bato.

Nagkahamunan ng away ang mga biktima at suspek na nauwi sa rambulan.

Nasaksak sa likod si Sawit habang sa dibdib naman tinaga si Buan. Naidala sila sa ospital kung saan idineklarang dead-on-arrival ng umasikasong doktor kay Buan.

Nasa kustodiya na ng Cauayan City Police ang 6 na suspek na nahaharap sa reklamong homicide at attempted homicide.—Ulat ni Harris Julio

