Pagbabakuna kontra COVID-19 sa University of Caloocan City - South Campus noong Enero 25, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News

Palalawakin pa ng Pilipinas ang COVID-19 vaccination sites sa darating na ika-4 na National COVID Vaccination Drive para pwede na ring magbakuna ng mga edad 12 pataas sa klinika ng mga pribadong doktor at health facilities sa lugar ng pinagta-trabahuhan.

Itinakda ang malawakang bakunahan mula March 10 hanggang 12.

Katuwang dito ang Philippine Medical Association at Philippine College of Occupational Medicine para ilapit ang COVID vaccines sa mga mamamayan.

Ayon kay National Task Force against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon, nasa 64 milyon na ang mga nababakunahan ng full doses kontra COVID-19. Pero dahil marami na ang nababakunahan, bumagal na ang antas nito at layon nilang palapitin pa sa publiko ang vaccination sites.

“Dahil nga marami na, medyo bumabagal po ang ating pagbabakuna, dahil mas mahirap na natin hanapin. Medyo hindi na po nakikita ng ating ibang kababayan ang importansya ng pagbabakuna, dahil bumababa na ang cases ng COVID-19. Pero dahil dito sa gagawin ng mga doktor, ng PMA, mailalapit natin sa ating mga kababayan ang bakuna," ani Dizon.

Ang pagpapalawak naman umano ng COVID-19 vaccination sa mga clinic ay hakbang para gawing mas abot-kaya sa mga pasyente ang pagbabakuna.

“We are providing this partnership as a way of access para sa kanilang mga pasyente na tinitingnan nila, nagpapa-konsulta sa kanila… Mas convenient. Kakilala na nila ‘yung kanilang mga doktor,” dagdag ni National Vaccination Operations Center Chairperson, Health Undersecretary Myrna Cabotaje.

Nanawagan naman si Philippine Medical Association President Dr. Benito Atienza sa mga doktor na makipag-ugnayan sa mga local government unit tungkol dito.

“Hindi na po ito magiging sagabal, o magiging hindrance. Wala na po silang dahilan… Kasi sinasabi po dati, ay ayaw namin muna pumunta doon, kasi maghihintay kami, kasi ang daming nakapila. Tapos sabi po ng iba, wala kami oras, kasi may trabaho kami. Ngayon po lahat ng oras, kahit Sabado, pwede kayong magpabakuna sa mga doktor,” panawagan naman ni Atienza.

Pagtitiyak ni Cabotaje, tuturuan ang mga lalahok na doktor kaugnay ng cold chain storage ng COVID vaccines para walang masirang bakuna, pati na ng recording at reporting ng datos ng nabakunahan. Sa national government pa rin manggagaling ang supply ng COVID vaccines at mga hiringgilya.

“Ang iche-check lang ay ‘yung capability to store ng mga clinic…’yun ang pinaka-basic na requirement… ‘Yung klase ng bakuna, depende rin yan doon sa capability nila na mag-store,” sabi ni Dizon.

“Ipalilista ng mga doktor ‘yung kanilang clinic, tapos para ma-coordinate natin sa specific LGU na magpo-provide po sa kanila ng vaccines,” dagdag ni Atienza.

Sa datos ng gobyerno, nasa higit 63.6 million o higit 70 porsiyento ng eligible population ang may kumpletong bakuna na kontra COVID. “On-track” sa target na bakunahan ang 90 million Filipinos sa katapusan ng Hunyo, sabi ni Cabotaje.

Pero sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), nasa 25 porsiyento pa lang ng target 80% ng populasyon ang fully vaccinated. Kasama ito sa tututukan sa NVD4.

Plano rin ng NVOC na makipag-ugnayan sa ilang kalapit na Muslim countries tulad ng Malaysia at Indonesia para alamin ang strategies para mapataas pa ang bilang ng mga nabakunahan sa rehiyon.

“We are also looking at the possibility of asking the experiences from Malaysia, Indonesia, even Kingdom of Saudi Arabia. Kasi mga Muslim countries naman ito, at mataas ang kanilang coverage ng mga areas,” sabi ni Cabotaje.

BOOSTER

Pagdating naman sa booster coverage, nasa higit 10.5 million pa lang ang nagpabakuna nito sa Pilipinas, mula sa higit 54 million fully vaccinated adults.

Sa kabila nito, hindi pa gagawing requirement ang booster card bago makapasok sa mga establishment, ayon kay Dizon.

“The IATF has made a very clear pronouncement that we cannot require booster shots now for entry into malls, into restaurants, etc. Given that, number 1, mababa nga ang take up, at magsa-suffer greatly ang ekonomiya kapag ginawa natin ‘yun,” sabi niya.

Suportado naman ni Dizon ang rekomendasyon ng Vaccine Expert Panel na payagan ang pagbabakuna ng ikalawang booster shot sa mga senior citizen at immunocompromised na mga indibidwal.

“Yes, we fully support the recommendations of the Vaccine Expert Panel… Importante po ang 4th shot for our elderly and our immunocompromised. I think inaayos na ng NVOC ang pag-implement niyan at mangyayari na yan very soon,” sabi ni Dizon.

Pero ayon kay Cabotaje, inaantay pa ang consensus ng mga eksperto kaugnay nito.

“They are still looking at the benefits outweighing the risks. Sino pa ang bibiyan at ano ang dose? Maybe in a couple of weeks, we’ll have the final consensus among our experts,” ayon naman kay Cabotaje.

