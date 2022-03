APARRI, Cagayan—Patay ang isang babae sa bayang ito dahil sa pananaksak ng kaniyang mister Linggo ng gabi.

Sa imbestigasyon ng Aparri Police, agad na binawian ng buhay sa tinamong tig-isang saksak sa likod at balikat ang 32-anyos na biktima na dating overseas Filipino worker.

Bago ang pananaksak ay nagkaroon umano ng pagtatalo ang mag-asawa.

“Itong mister, tinignan niya ’yung cellphone nu’ng misis niya then may nakita siyang litrato. May kasamang lalaki ’yung asawa niya. Du’n nagkaroon sila ng argumento,” sabi ni police Cpl. Jayson Lazaro.

Narekober ng pulis ang kutsilyo na ginamit ng suspek.

Tumakas ang suspek matapos ang insidente, pero sumuko rin sa Allacapan Police Lunes, Marso 7. Sasampahan siya ng reklamong parricide.

Ayon pa sa pulis, hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa dahil umano sa selos. — Ulat ni Harris Julio