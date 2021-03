School lessons na di kailangan ng wi-fi hatid sa mga paaralan sa Negros Occidental

Watch more in iWantTFC

Tanda pa ng gurong si Daniel Dumdumaya, na taga-Negros Occidental, nang may lumapit sa kaniyang single parent at nagsabing patitigilin na sa pag-aaral ang anak na nasa Grade 2 dahil hindi nito matutukan ang pag-aaral at paggawa ng modules.

"Sabi ko sa kaniya kung may problems sa modules anytime 24/7, you can call me," ani Dumdumaya, guro sa E.B. Magalona Elementary School.

Ayon naman sa Grade 6 teacher na si Diarry Espolong, sa pamamagitan ng video call, iba't ibang diskarte ang kaniyang ginagawa sa pagtuturo para mas maging interesado ang kaniyang mga estudyante.

"I would try harder and put animation in my PowerPoint presentations... Sometimes I send 'hugot' lines," kuwento ni Espolong, na nagtuturo sa Victorias Elementary School.

Kaya naman ikinatuwa nina Dumdumaya at Espolong nang malamang may darating na 500 portable media library (PML) mula sa Knowledge Channel sa pakikipagtulungan ng provincial government ng Negros Occidental.

Mga hard drive ito na naglalaman ng higit 1,500 video ng mga aralin na naka-base sa "most essential learning competencies" ng Department of Education (DepEd).

"The success or failure of our learners online learning lies on our great capacity to instruct according to the new norm of teaching," ani Governor Eugenio Jose Lacson.

"Maganda din kasi 'yong PMLs natin sa Knowledge Channel kasi offline siya, hindi kailangang mag-internet o WiFi," ani Marsette Sabbacula, schools division superintendent ng DepEd sa lalawigan.

May 3 araw ding online seminar para sa mga guro para gabayan sila sa paggamit ng portable media library.

"Importante rin na malaman nila talaga kung paano gamitin 'yong video lessons at 'yong hard drives na ito para mas ma-maximize 'yung tool, 'yong learning resource na ito," ani Knowledge Channel President and Executive Director Rina Lopez.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News