Ilang ospital nagtala ng pagtaas ng COVID-19 cases nitong Marso

Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital sa Tala, Caloocan. ABS-CBN News/File

MAYNILA — Maliban sa Philippine General Hospital (PGH), patuloy ring tumataas ang bilang ng naitatalang COVID-19 cases sa iba pang ospital sa Metro Manila.

Kasama rito ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital o Tala hospital sa Caloocan, na naghahanda sa pagdami ng mga pasyenteng may COVID-19.

Ayon kay Tala hospital chief Dr. Fritz Famaran, pumalo sa 85 ang kaso ng COVID-19 sa ospital ngayong Lunes, pinakamarami sa loob nang nagdaang 3 buwan.

"Kasi sumobra kami sa 50, ang ginawa namin in-increase namin ang bed capacity namin sa 200 for COVID-19 patients only," ani Famaran.

"We will tinker with the possibility, baka i-close namin 'yong walk-in patients," aniya.

Posible rin daw ilipat sa ibang government hospital ang mga pasyenteng walang COVID-19 kapag dumami ang kaso ng respiratory disease sa Tala Hospital.

Sa out-patient department ng ospital kasalukuyang ginagawa ang pagpapabakuna ng health care workers pero posibleng pansamantalang ilipat ito kung mas tumaas pa ang mga kaso.

Noong Linggo, nagbabala ang OCTA Research Group na maaaring sumipa hanggang 6,000 ang COVID-19 cases na naitatala ng bansa kada araw sa katapusan ng Marso.

Naniniwala ang grupo na isa sa dahilan nito ay ang mga mas nakakahawang United Kingdom at South African variant ng virus.

Pero ayon kay Famaran, hindi lang ang variants ang dahilan.

"From the interview sa admitted patients namin and through contact tracing, is 'viniolate' 'yong minimum health standards, social distancing, wearing of face mask and face shields," aniya.

Sa ngayon, 7 health workers ang naka-confine sa ospital na positibo sa COVID-19.

Muli namang hinimok ni Famaran na magpabakuna ang lahat ng empleyado, lalo't tumataas ang mga kaso.

"Sana kung ano available kunin niyo na lang kasi we dont know when 'yong ibang brands will be rolled out to our institution," ani Famaran.

Pansamantala namang isinara ang out-patient department clinics sa Justice Jose Abad Santos General Hospital sa Maynila simula ngayong Lunes.

Hinkayat ang mga pasyente na magpa-teleconsult na muna sa kanilang doktor.

Halos dumoble naman ang naitalang na-admit sa St. Luke's Medical Center sa Taguig at Quezon City.

Ang dating 30 hanggang 35, naging 60 hanggang 65 na o 60 porsiyento ng total COVID-19 beds na inilaan ng ospital.

Na-monitor din ng Cardinal Santos Medical Center ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Tiniyak naman ng Cardinal Santos Medical Center sa San Juan na kahit dumami ang COVID-19 patients, nasa "manageable levels" pa ang kanilang COVID-19 capacity at patuloy silang naghihigpit sa pagpapatupad ng health protocols.

Samantala, pinasuspende ng Association of Philippine Medical Colleges Inc. ang face-to-face internship at clerkship rotation sa mga lugar na may pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Muli ring nagpaalala ang grupo sa pagsunod sa minimum health standards.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News