Higit 200 piraso ng taklobo nasabat sa Palawan

MAYNILA - Nasabat ng mga awtoridad noong Miyerkoles ang higit 200 giant clams o taklobo sa Johnson Island sa bayan ng Roxas, Palawan.

Ayon kay Commander Severino Destura, chief-of-staff ng Philippine Coast Guard-Palawan, narekober nila ang karagdagang 264 na piraso ng taklobo.

"Napag-alaman namin na napakalawak ng bilihan sa China [at] Vietnam," ani Destura sa panayam sa Teleradyo nitong Lunes.

Sa inisyal na pagsisiyasat ng PCG, sangkot umano ang ilang residente ng Johnson Island sa pag-iimbak ng taklobo.

"Sa insidente na ito po, napag-alaman po namin na 'yong mismong barangay captain [ay] may direktang kaalaman sa pag-iimbak ng mga giant clam na'to. Kaya po nakaplano na rin po ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa kaniya," dagdag ni Destura.

Sa press release ng PCG, sinabi na nasa 324 piraso ng taklobo ang nasabat nila sa operasyon sa Johnson Island. Tinatayang may halaga itong P160 milyon.

Itinuturing na endangered species ang mga taklobo kaya labag sa Republic Act 10654 or Philippine Fisheries Code of 1998 ang pagkuha at pagbebenta nito.

Maaaring patawan ng hanggang P3 milyon multa at makulong ng hanggang 8 taon ang mga lalabag dito.

