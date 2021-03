DOH kinumpirmang dumadami ang naoospital sa COVID-19 sa 3 rehiyon

MAYNILA — Kinumpirma ng Department of Health (DOH) nitong Lunes ang pagdami ng mga naoospital dahil sa COVID-19 hindi lang sa Metro Manila kundi sa 2 pang rehiyon.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Health Undersecretary Leopoldo Vega na bukod sa National Capital Region ay nakitaan na rin ng pagdami ng naoospital sa COVID-19 sa Cagayan Valley at Central Visayas.

"Nakaka-alarm dahil tumataas na rin ang active cases. Alam natin once tumaas ang active cases natin, tataas na rin ang rate of admission, and of course 'yung nangangailangan ng intensive care unit at ventilator," sabi ni Vega.

Nasa moderate risk pa ang kapasidad ng mga pribado at pampublikong ospital, dagdag ni Vega.



Sinabihan na aniya nila ang mga ospital na ilipat sa isolation facilities ang mga asymptomatic o may mild symptoms ng COVID-19 para lumuwag ang bed capacity para sa mga matitinding kaso.

Sa nakalipas na 3 araw, pumalo sa 3,000 ang mga nagpositibo sa COVID-19 kada araw.

Pero sabi ng OCTA Research Group, hindi lang 3,000 ang puwedeng maitala kundi 5,000 hanggang 6,000 kada araw pagsapit ng katapusan ng Marso.

Ito ay kung hindi agad na mapipigilan ang pagkalat ng virus lalo na sa mga lugar na biglang taas ang bilang ng mga nagkakasakit.

Sa NCR, bagama't nakakita ng pagbaba sa bilang ng may COVID-19 ang Valenzuela, lahat ng LGU sa rehiyon ay nakakita pa rin ng pataas na trend.

Nanatiling high risk area ang Makati, Malabon, Navotas, at Pasay kung saan unang na-detect ang mas nakahahawang South African variant ng coronavirus.

Una nang sinabi ng OCTA na may posibilidad na ang mga bagong variant ang isa sa mga dahilan kung bakit biglang sirit ang bilang ng mga nagkakasakit.

Watch more in iWantTFC

Ganoon pa man, ipinaliwanag ng DOH na hindi lang sa bagong variants ng COVID-19 maiuugnay ang kasalukuyang pagtaas ng mga kaso.

"Whatever increases in the number of cases that we are having right now cannot be attributed solely to the variants. The underlying cause of why cases are increasing is because of the noncompliance to the health protocols that we have.... Ngayon, dumating 'yung variants it has aggravated the increase in the cases," paliwanag ni Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Payo ng isang infectious disease specialist, kung lumalabas ng bahay, pagpasok sa loob ay dapat pa ring isagawa ang health protocols.

"Kadalasan dito the parents are the ones being infected from family members who are going out. In fact kadalasan sa mga admissions namin, may mga edad na mga 50, 60 and 70 and they are not going out... Sana bawasan nila 'yung interaction sa mga parents nila especially pag lumalabas sila. 'Tsaka they have to separate their parents. Kung they will interact with their parents, sana mag mask sila," ani Dr. Rontgene Solante.

Sa ngayon, sinasabing kaya pa naman ng ibang ospital ang tumanggap ng mga pasyenteng tatamaan ng COVID-19.

—May ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News